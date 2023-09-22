明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

比諾屢欠供強積金 118萬未繳 積金局：倘民事申索無果或封銀行戶口

【明報專訊】比諾教育機構疑陷財務危機，私立的比諾中英文幼稚園（上水中心）被指拖欠租金，位於上水石湖墟的比諾中英文幼稚園8月15日起被撤政府資助，而同一機構的雅然中英文幼稚園8月9日起亦被撤資助，教育局昨回覆已敦促3間幼稚園盡快改善。強積金管理局昨午派員到比諾上水中心分校了解情况，其後發稿稱比諾教育機構屢次拖欠強積金供款，自2020年初曾追回300萬元，而截至8月，比諾仍未為55名員工繳交強積金供款，涉款共約118萬元。

同機構雅然幼園亦被教局撤資助

比諾中英文幼稚園部分家長表明會為子女轉校（見另稿）。教育局昨稱曾接獲家長查詢，已敦促校方須按其校本機制，妥善處理學生一旦離校的相關事宜，包括已繳交款項。

兩校昨早均張貼聲明，稱近日出現「尚未明確且誤導」的信息，將嚴正跟進處理；又警告傳媒，若胡亂報道、指名道姓，將保留追究權利。比諾中英文幼稚園（上水中心）校門外更張貼至少7張相同聲明。

積金局昨午12時許派員到訪比諾中英文幼稚園（上水中心），該校職員隨即喝止記者拍攝，一度用手遮蓋鏡頭，最終報警處理。

積金局回應稱，比諾教育機構截至8月仍未為55名員工繳交供款，涉約118萬元，當中約80萬元已由積金局代為向法庭循民事申索，近月拖欠的約38萬元供款亦即將循民事申索。

118萬涉55員工

2020年曾追回300萬

積金局表示十分關注事件，根據紀錄，比諾教育機構持有的5間幼稚園及幼兒園屢次拖欠強積金供款，其中在積金局主動介入調查下，自2020年1月成功為88名受影響僱員追回約300萬元供款及附加費。積金局又表示，若比諾未有按法庭判處繳付欠款，會採取其他執法行動，如查封銀行戶口追討欠款；若機構最終因資不抵債而被清盤，會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。

據悉，比諾中英文幼稚園兩校校監張麗華日前竄改教育局信件，謊稱學校無問題、可續營運，涉「偽造文件」被捕。根據公司註冊處2022年資料，比諾教育機構有限公司持有5校，其中3間在上學年的《幼稚園概覽》顯示校監為張麗華，包括比諾中英文幼稚園、雅然中英文幼稚園及樂思創意幼稚園；該公司其餘兩校分別是海福中英文幼稚園、雅然國際幼兒園，但幼稚園概覽已無此兩校資料。本報昨向教育局查詢上述學校營運情况、張麗華現於多少間學校或幼稚園擔任校監，未獲回覆。

翻查報道，位於將軍澳帝景灣的樂思創意幼稚園4月起拖欠業主特許費、差餉和地租，至6月底欠款29.5萬元；業主上月中入稟高等法院，向校長兼校監張麗華追討款項，並要求歸還舖位。

上 / 下一篇新聞