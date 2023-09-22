比諾屢欠供強積金 118萬未繳 積金局：倘民事申索無果或封銀行戶口

同機構雅然幼園亦被教局撤資助

比諾中英文幼稚園部分家長表明會為子女轉校（見另稿）。教育局昨稱曾接獲家長查詢，已敦促校方須按其校本機制，妥善處理學生一旦離校的相關事宜，包括已繳交款項。

兩校昨早均張貼聲明，稱近日出現「尚未明確且誤導」的信息，將嚴正跟進處理；又警告傳媒，若胡亂報道、指名道姓，將保留追究權利。比諾中英文幼稚園（上水中心）校門外更張貼至少7張相同聲明。

積金局昨午12時許派員到訪比諾中英文幼稚園（上水中心），該校職員隨即喝止記者拍攝，一度用手遮蓋鏡頭，最終報警處理。

積金局回應稱，比諾教育機構截至8月仍未為55名員工繳交供款，涉約118萬元，當中約80萬元已由積金局代為向法庭循民事申索，近月拖欠的約38萬元供款亦即將循民事申索。

118萬涉55員工

2020年曾追回300萬

積金局表示十分關注事件，根據紀錄，比諾教育機構持有的5間幼稚園及幼兒園屢次拖欠強積金供款，其中在積金局主動介入調查下，自2020年1月成功為88名受影響僱員追回約300萬元供款及附加費。積金局又表示，若比諾未有按法庭判處繳付欠款，會採取其他執法行動，如查封銀行戶口追討欠款；若機構最終因資不抵債而被清盤，會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。

據悉，比諾中英文幼稚園兩校校監張麗華日前竄改教育局信件，謊稱學校無問題、可續營運，涉「偽造文件」被捕。根據公司註冊處2022年資料，比諾教育機構有限公司持有5校，其中3間在上學年的《幼稚園概覽》顯示校監為張麗華，包括比諾中英文幼稚園、雅然中英文幼稚園及樂思創意幼稚園；該公司其餘兩校分別是海福中英文幼稚園、雅然國際幼兒園，但幼稚園概覽已無此兩校資料。本報昨向教育局查詢上述學校營運情况、張麗華現於多少間學校或幼稚園擔任校監，未獲回覆。

翻查報道，位於將軍澳帝景灣的樂思創意幼稚園4月起拖欠業主特許費、差餉和地租，至6月底欠款29.5萬元；業主上月中入稟高等法院，向校長兼校監張麗華追討款項，並要求歸還舖位。