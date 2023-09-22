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教育
2023年9月22日星期五
語文同樂 第656期
比諾屢欠供強積金 118萬未繳 積金局：倘民事申索無果或封銀行戶口
茶點果汁變水 收錢未見派書 幼園如常上課 有家長急辦轉校
玫瑰崗關注組發起 千人聯署促停殺校 斥辦團未諮詢師生家長
書與人生：不借不賣的書房
書與人生：商場內無王管「圖書館」
閱讀文言：天災不可怕——犯妖伐紂
參考答案
有價講：跟子夏學承擔——言而有信
文化迷因：布魯克林的「個半」熱狗
潮看文史：鯨（king4）
時事中文：杭州亞運
答案
奇趣中華：東家唔打打西家——東家比較好？
奇趣中華答案
語文小錦囊：謙讓是過錯？
大笑堂：唯有讀書低？
書與人生：不借不賣的書房
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【明報專訊】足跡書房（Traces of Books）僅得百多平方呎，
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比諾屢欠供強積金 118萬未繳 積金局：倘民事申索無果或封銀行戶口
茶點果汁變水 收錢未見派書 幼園如常上課 有家長急辦轉校
玫瑰崗關注組發起 千人聯署促停殺校 斥辦團未諮詢師生家長
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