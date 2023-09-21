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教育
2023年9月21日星期四
公民學堂 第037期
重組方案出爐待通過 中大政政系變作課程
比諾幼園遭撤資助資格 校監涉竄改公函被捕
施政4建議 中學校長會倡凍結班數
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放眼中國：「脫口秀」熱潮 10年未減
大開眼界：前海管理局
議題close-up：關注動物權益 從素食開始
EMO收件匣：如何應對網絡欺凌
放眼經濟：採購經理指數（PMI）
世界之趣：騎士「穿越」克羅地亞
克羅地亞有騎士
新聞有常識：登月第四國
認識大自然：鯨魚的奧秘
放眼中國：「脫口秀」熱潮 10年未減
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【明報專訊】棟篤笑（Stand-Up Comedy）於內地稱為「脫口秀」，借譯自英文talk show（清談節目）。脫口秀於內地深受歡迎，更是王牌長壽網絡綜藝節目種類之一，笑話經常成為網絡熱話。
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