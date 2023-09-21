施政4建議 中學校長會倡凍結班數

中學校長會表示，去年《施政報告》提出在兩個學年內將小班教學推展至全港九成公營小學，即每班約25人，惟現時中學每班標準人數仍維持為33至34，建議政府逐步降低中學每班人數。校長會稱，小班教學有助中學教師照顧學生個別差異及精神健康，延續小班教學的優勢。

近年不少中學均因收生不足須縮班。中學校長會提議，教育局凍結全港中學2023/24學年班級數目，並按各區人口變化，每年彈性調節每班派位人數。校長會亦期望，局方容許縮班學校提出發展方案，有時限地保留教師人力，並展開新的教育項目。

提議中學設寄宿助輸才子女

此外，政府亦推出各類人才計劃，部分申請人或攜同子女來港。中學校長會建議，政府可考慮讓部分中學提供寄宿，協助來港學童更快融入校園學習生活。校長會又提及，有團體倡議「將香港發展為國際教育樞紐」，吸引內地、一帶一路及東盟國家的頂尖人才到港讀大學，關注「這些人才未知是否能長期為我們這個城市作出貢獻」，期望政府能與教育界更定期、更深入地溝通，栽培本地人才。