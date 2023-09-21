重組方案出爐待通過 中大政政系變作課程

社科院下建「政政學院」

原政政系變課程之一

本報昨向中大查詢政政系重組進度，校方回覆稱，社會科學院仍在討論和考慮方案，中大或學院尚未決定。成立於1970年的中大政政系正準備重組。去年社會科學院成立的跨學科課程委員會展開諮詢並提交進度報告，曾稱政政系收生人數和分數不好、累積財政赤字等，盼藉重組改善。

籌委會：更大平台更好交流

跟進重組的社會科學院屬下籌備委員會召集人蘇鑰機昨向本報稱，即將分別向社會科學院、教務會、校董會等單位交重組計劃書，有待通過，目標2024年9月啟用新學院。過往有政政系學生代表憂慮重組後該系在行政架構上矮化，蘇鑰機重申，重組後可提供更大平台，讓不同課程有更好交流，更有效運用資源，又說將有新一輪規模較小的諮詢，讓學生及其同事再表達意見，「希望可令建立新學院的工作更能符合大家的意願」。

政政系主任盧永鴻上月於通訊刊物撰文，提到重組計劃進展順利，透露新學院暫名為「政治管理與政策科學學院」，英文名是School of Governance and Policy Science（GPS），屆時政政系、全球研究課程、數據科學與政策研究課程將隸屬新學院，這3個課程設有各自的大學聯招（JUPAS）代號，意味學生可分別報讀，會共享學額。

學院另涵數據科學全球研究

盧永鴻又說，政政系正在本科課程採取新宣傳和招生策略，有良好迹象反映該系年度預算已改善，有空間壯大教職員團隊，他期望新學院可帶領政政系提升學術表現和研究影響力。

此外，JUPAS網頁昨重開，更新今年中學文憑試（DSE）放榜改選後各學科報讀及取錄人數（部分見表）。中大政政系有37個JUPAS新生學額，該科首三志願（Band A）報讀者按年稍增6人，錄得319人報名；該系於Band A取錄了34人，平均約9人爭一學額。