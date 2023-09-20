收補貼供玫瑰崗校舍 道明會：無商業考慮

【明報專訊】津貼學校玫瑰崗中學將停辦，師生安排續受關注。教聯會副會長兼立法會議員鄧飛憂慮教師將陸續離職，建議初中生盡早轉校以適應新環境，「走得快、好世界」。玫瑰崗中學原有校址將由接辦幼稚園及小學的香港道爾頓學校進駐。道爾頓前日稱將為使用校舍提供補貼，支持道明會修士和宗教工作。道明會昨稱，是次協作安排絕對沒有商業考慮，稱道明會為非牟利宗教機構，在本港擁有悠久歷史，可追溯至20世紀修士遠道而來東亞地區服務傳教建校，又稱現階段不會評論具體細節。
辦學團體道明會日前表示，將邀請家教會成員、中學教職員等組成委員會處理過渡事宜。玫瑰崗中學家教會主席包比達昨在港台《千禧年代》表示，過渡委員會前日（18日）才成立，現時「連何時開會、要做些什麼，也要（時間）再想」。他又批評教育局將全校師生置之不理，「之後有什麼計劃即時處理我們呢？完全沒有，是零」，促請局方主動介入，協助師生過渡。
包比達亦提及，校內約有50名具特殊教育需要（SEN）的學生，質疑辦學團體停辦中學的決定「欠人性化」，謂SEN學生需時與師生培養感情，「普通學生也適應不了（轉校），這50名學生應如何處理？如何配對（其他學校）呢？」
鄧飛倡初中生盡早轉校
鄧飛亦在同一節目表示，現時學生轉校尚算容易，初中生盡早轉校亦有助他們適應新環境，並為中四選修科目作準備，「我建議走得快、好世界，對自身利益有較大保障」。不過他稱，教師有責任關顧學生直至最後一刻，但外界亦應尊重他們考慮到自身職業發展而離職。他相信隨着師生陸續轉校，屆時校園氛圍會「七零八落」，不利學生成長。