收補貼供玫瑰崗校舍 道明會：無商業考慮

辦學團體道明會日前表示，將邀請家教會成員、中學教職員等組成委員會處理過渡事宜。玫瑰崗中學家教會主席包比達昨在港台《千禧年代》表示，過渡委員會前日（18日）才成立，現時「連何時開會、要做些什麼，也要（時間）再想」。他又批評教育局將全校師生置之不理，「之後有什麼計劃即時處理我們呢？完全沒有，是零」，促請局方主動介入，協助師生過渡。

包比達亦提及，校內約有50名具特殊教育需要（SEN）的學生，質疑辦學團體停辦中學的決定「欠人性化」，謂SEN學生需時與師生培養感情，「普通學生也適應不了（轉校），這50名學生應如何處理？如何配對（其他學校）呢？」

鄧飛倡初中生盡早轉校

鄧飛亦在同一節目表示，現時學生轉校尚算容易，初中生盡早轉校亦有助他們適應新環境，並為中四選修科目作準備，「我建議走得快、好世界，對自身利益有較大保障」。不過他稱，教師有責任關顧學生直至最後一刻，但外界亦應尊重他們考慮到自身職業發展而離職。他相信隨着師生陸續轉校，屆時校園氛圍會「七零八落」，不利學生成長。