明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

理大校長滕錦光續任5年

【明報專訊】香港理工大學校長滕錦光2019年7月1日上任，明年任期滿5年。理大校董會昨宣布滕錦光獲續任5年，新任期由2024年7月1日至2029年6月30日。理大昨晚發稿稱，校董會轄下管理層評核及薪酬委員會在廣泛諮詢不同持份者，包括大學顧問委員會、大學管理層、各學院院長、理大教職員協會、理大校友會聯會及學生代表等之後，向校董會推薦滕續任，獲全體校董會成員一致支持。

林大輝讚任內QS排名升41位

理大校董會主席林大輝稱，滕錦光是德才兼備、高瞻遠矚、有承擔的學者，自他上任後，理大在QS世界大學排名榜由第106位躍升至現時第65位，成績斐然。他又稱，滕重視創新科技發展，致力推動將科研成果轉化應用，促進產業發展，回應社會所需，又關注學生全人發展，培養學生具備家國情懷和國際視野。

滕錦光表示將繼續竭盡全力，秉承校訓「開物成務 勵學利民」精神，和校內同仁攜手帶領理大在教育、科研、創新創業方面再創輝煌，將理大建設成為創新型的世界一流大學，為香港、國家及世界進步作更大貢獻。

至於八大其餘7間，港大校長張翔、中大校長段崇智已獲續任，任期分別至2028年及2027年；城大校長梅彥昌、教大校長李子建、嶺大校長秦泗釗均為今年上任；科大校長葉玉如、浸大校長衞炳江分別於2022年和2021年上任，任期均為5年。

上 / 下一篇新聞