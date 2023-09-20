理大校長滕錦光續任5年

【明報專訊】香港理工大學校長滕錦光2019年7月1日上任，明年任期滿5年。理大校董會昨宣布滕錦光獲續任5年，新任期由2024年7月1日至2029年6月30日。理大昨晚發稿稱，校董會轄下管理層評核及薪酬委員會在廣泛諮詢不同持份者，包括大學顧問委員會、大學管理層、各學院院長、理大教職員協會、理大校友會聯會及學生代表等之後，向校董會推薦滕續任，獲全體校董會成員一致支持。
林大輝讚任內QS排名升41位
理大校董會主席林大輝稱，滕錦光是德才兼備、高瞻遠矚、有承擔的學者，自他上任後，理大在QS世界大學排名榜由第106位躍升至現時第65位，成績斐然。他又稱，滕重視創新科技發展，致力推動將科研成果轉化應用，促進產業發展，回應社會所需，又關注學生全人發展，培養學生具備家國情懷和國際視野。
滕錦光表示將繼續竭盡全力，秉承校訓「開物成務 勵學利民」精神，和校內同仁攜手帶領理大在教育、科研、創新創業方面再創輝煌，將理大建設成為創新型的世界一流大學，為香港、國家及世界進步作更大貢獻。
至於八大其餘7間，港大校長張翔、中大校長段崇智已獲續任，任期分別至2028年及2027年；城大校長梅彥昌、教大校長李子建、嶺大校長秦泗釗均為今年上任；科大校長葉玉如、浸大校長衞炳江分別於2022年和2021年上任，任期均為5年。