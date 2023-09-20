理大校長滕錦光續任5年

林大輝讚任內QS排名升41位

理大校董會主席林大輝稱，滕錦光是德才兼備、高瞻遠矚、有承擔的學者，自他上任後，理大在QS世界大學排名榜由第106位躍升至現時第65位，成績斐然。他又稱，滕重視創新科技發展，致力推動將科研成果轉化應用，促進產業發展，回應社會所需，又關注學生全人發展，培養學生具備家國情懷和國際視野。

滕錦光表示將繼續竭盡全力，秉承校訓「開物成務 勵學利民」精神，和校內同仁攜手帶領理大在教育、科研、創新創業方面再創輝煌，將理大建設成為創新型的世界一流大學，為香港、國家及世界進步作更大貢獻。

至於八大其餘7間，港大校長張翔、中大校長段崇智已獲續任，任期分別至2028年及2027年；城大校長梅彥昌、教大校長李子建、嶺大校長秦泗釗均為今年上任；科大校長葉玉如、浸大校長衞炳江分別於2022年和2021年上任，任期均為5年。