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教育

高小初中內地交流計劃 10行程8連繫國安框架

【明報專訊】疫後學生到內地交流復辦，去年《施政報告》提出目標官津、直資學生於中小學每階段，至少去一次獲資助的初中及高小學生「同根同心」和中學生「同行萬里」內地交流計劃等。教育局昨公布「同根同心」（歷史文化篇）詳情，局方委託承辦機構籌辦長1至3天不等的10個行程，對象是小四至中三生。行程各具學習重點，10個行程中8個連繫《香港國家安全教育課程框架》。

9粵團1滬團 資助七成費用

教育局昨向校長發通函簡介「同根同心」（歷史文化篇）行程。局方稱，學生參加全屬自願性質，獲錄取師生將可獲教育局資助團費70%，餘下30%自費。

10個行程9個屬廣東團，去佛山、廣州、東莞等，餘下一個去上海；行程與課程相關部分大多連繫小學常識科、中文科和藝術教育，其中8個行程涵蓋《香港國家安全教育課程框架》。

看清明上河圖 連繫「承傳文化」

教育局舉例，學生參觀上海中華藝術宮，通過欣賞電子版《清明上河圖》了解宋代繁華生活文化，便連繫至學習「國安的重點領域」，加深對中華文化認識，並明白愛護承傳中華文化是國民應有責任。

在廣州「西式建築及其歷史文化」兩天行程，學生會到石室聖心大教堂、廣州近代史博物館、沙面建築群、中山紀念堂等參觀，教育局稱學生可認識英法兩國曾在廣州建立租界的歷史，整體而言可具備對國家及世界歷史和議題（如殖民擴張）的基本認識，了解國安之重要。

有小學校長稱傾向高鐵團

香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學校長郭敏麗稱，學生在過去3年疫情缺乏交流機會，去年改以Zoom形式與5間姊妹學校交流，今學年將復辦實體內地團，希望高小生透過實地考察認識國情，了解國家建設、歷史文化，與當地學生交流。她計劃讓學生參加「同根同心」，其中對「上海歷史及科技探索之旅」感興趣。她說學校本身着重STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學），期望學生探索創新科技，兼學文化安全和科技安全。她稱會傾向以高鐵作為交通的團，讓學生體驗乘坐高鐵。

對於國安元素滲入交流，郭敏麗認為可幫助學生理解，從山川河流行程理解保育、國土安全，「親身體驗的印象令學生更深刻」，亦切合局方所指「自然連繫」知識。

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