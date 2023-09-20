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教育
2023年9月20日星期三
語文同樂 第655期
高小初中內地交流計劃 10行程8連繫國安框架
理大校長滕錦光續任5年
收補貼供玫瑰崗校舍 道明會：無商業考慮
中學限定：幫古人出Ig
中學限定：代入古人出Ig 學借景抒情
詞中物：溫柔與暴烈共存——《第二人格》
粵學粵趣：頭耷耷
文字發酵：中秋燈謎
參考答案
Talk of the town：The Hottest July
Talk of the town：July 2023 set to be the hottest month on record
Answers：Talk of the town
Comic：What is AI?
Game
Answers：Game
文字發酵：中秋燈謎
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【明報專訊】每逢中秋佳節，人們不止賞月、玩燈籠，也會與親朋戚友一起猜燈謎。大家知道這些燈謎的謎底嗎？（圖a）
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高小初中內地交流計劃 10行程8連繫國安框架
理大校長滕錦光續任5年
收補貼供玫瑰崗校舍 道明會：無商業考慮
中學限定：幫古人出Ig
中學限定：代入古人出Ig 學借景抒情
詞中物：溫柔與暴烈共存——《第二人格》
粵學粵趣：頭耷耷
文字發酵：中秋燈謎
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Talk of the town：The Hottest July
Talk of the town：July 2023 set to be the hottest month on record
Answers：Talk of the town
Comic：What is AI?
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高小初中內地交流計劃 10行程8連繫國安框架
理大校長滕錦光續任5年
收補貼供玫瑰崗校舍 道明會：無商業考慮
中學限定：幫古人出Ig
中學限定：代入古人出Ig 學借景抒情
詞中物：溫柔與暴烈共存——《第二人格》
粵學粵趣：頭耷耷
參考答案
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