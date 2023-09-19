學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責

中三學生陳同學（圖）批評，辦學團體「沒想過師生感受」，貿然停辦學校的做法「自私」，又指擔心日後轉校安排，現階段打算讀畢中三再計劃。對於「招生困難」之說，她質疑辦團推卸責任，謂所屬班別原有10多名學生，但新學年再增收15名插班生，「我們學校收生不算很大問題」。

中二學生洪同學稱，對學校即將停辦感到震驚，形容老師熱心教學，亦給予學生足夠支持，倘停辦將不捨老師與同學。他又稱，學校為初中學生提供轉校支援，惟憂慮轉校會影響學習。

教師稱公布前一日方悉

玫瑰崗中學在早會安排情緒輔導環節，安撫學生情緒。代課教師程老師（圖）透露，校方於早會交代停辦一事，「同學也有絕對的知情權」，並增設心理輔導以疏解學生負面情緒。他稱，教職員在辦團對外公布前24小時內方得悉學校即將停辦，「大家都反應不及」，又形容消息對學生而言「也頗災難」。