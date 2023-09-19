華富邨寶血將停辦 與海怡校合併無望

校方稱已辦家長會解釋 未收求助

停辦時倘仍有學生 教局會支援

辦學團體寶血女修會在南區另有營辦海怡寶血小學，被問到有否考慮過兩校合併，鍾苑茵說兩校無法合併，因海怡校學生人數穩定，校舍亦沒有更多的課室可容納華富校各級。她稱，學校停辦時若仍有學生在學，教育局及辦學團體會給予支援，作出適當安排。

鍾苑茵又說，學校完全符合教育局所定的師生比例，若因縮班出現超額教師，辦學團體將按指引，盡可能在有教席空缺的屬校調配。

昨早學生如常回校，六年級生李同學稱對於學校停辦感到驚訝，又稱學校很好，「有好多好朋友一齊玩」，特別不捨與同窗在禮堂繪畫及聊天的日子。家長鍾先生認為停辦很可惜，又表示學校的配套及教學質素很好，每班人數不算很多，但認為人數少，教師反而可更為專注每名學生。

家長稱不敢置信停辦 「以為假消息」

家長楊太的兒子在該校讀三年級，她表示聽到停辦消息時不敢相信。她說，家長群組確有傳出相關資訊，但當時以為是假消息，「不知是否真，有些人說真，有人說不是」。她憂慮停辦會影響兒子升學，如需轉校便難免有影響。

家長陳先生的兩名子女均於該校就讀，他憂慮停辦對小朋友造成影響，若日後學校削減資源，課外活動減少，便會考慮為小朋友轉校。有家長之前為兒子轉至該校就讀，稱對消息感到擔心，不希望為兒子轉第二次校。