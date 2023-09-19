報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年9月19日星期二
星笈中文 第102期
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
華富邨寶血將停辦 與海怡校合併無望
恒大推薦升大名額 灣區中六生有份 校長稱增加香港家庭建設灣區信心
表揚運動輔助設計發明 中大學者獲美達文西獎
教大雲南師大合作 製帶路多語言教育資源
朱sir教寫作：代入評卷員思維
剖析卷二生殺之柄
第一篇：茫茫大海的同伴
四五寸土爭 一分可斷魂
實用寫作：評論成效 掌握關鍵拓展點
第一篇：茫茫大海的同伴
prev
next
【明報專訊】■第一篇：茫茫大海的同伴（圖文1）
上 / 下一篇新聞
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
華富邨寶血將停辦 與海怡校合併無望
恒大推薦升大名額 灣區中六生有份 校長稱增加香港家庭建設灣區信心
表揚運動輔助設計發明 中大學者獲美達文西獎
教大雲南師大合作 製帶路多語言教育資源
朱sir教寫作：代入評卷員思維
剖析卷二生殺之柄
第一篇：茫茫大海的同伴
四五寸土爭 一分可斷魂
實用寫作：評論成效 掌握關鍵拓展點
用玫瑰崗校舍 道爾頓將補貼道明會 修會持有地皮 朱國強批教育非生意
學生斥辦團自私 質疑藉「招生難」卸責
拆局：教界：「熟地」可助道爾頓速擴張
華富邨寶血將停辦 與海怡校合併無望
恒大推薦升大名額 灣區中六生有份 校長稱增加香港家庭建設灣區信心
表揚運動輔助設計發明 中大學者獲美達文西獎
教大雲南師大合作 製帶路多語言教育資源
朱sir教寫作：代入評卷員思維
剖析卷二生殺之柄
四五寸土爭 一分可斷魂
實用寫作：評論成效 掌握關鍵拓展點
prev
next
相關新聞
朱sir教寫作：代入評卷員思維
剖析卷二生殺之柄
四五寸土爭 一分可斷魂