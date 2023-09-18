被「派0班」小一 正積極招生 聖嘉祿：逾10家長表明將報讀

有家長憂入學後殺校 稱觀望

創校70年、位於堅尼地城的聖嘉祿學校，早前獲教育局准許參與下學年的「小一入學統籌辦法」。約百名家長昨攜同子女到校了解入學資訊及參與攤位遊戲，家長陳女士說，學校今年須停辦小一，擔心子女入學後或面臨「殺校」。她稱，學校提供課後功課輔導班讓學生留校至傍晚，能減輕雙職家庭照顧壓力，「可能都會選擇」，但需再觀望學校明年收生情况，再決定會否之後為正讀K2的兒子報讀。

校長稱盼開到兩班

李永佳說，本學年不獲資助開辦小一對收生「或多或少也有少少影響」，但現已有逾10名準小一生家長曾表明將報讀，期望學校能在「自行分配學位」階段接獲16份或以上申請表，達至「開班線」，甚至開到兩班小一。

李永佳稱，教育局容許學校繼續參與下學年「小一入學統籌辦法」，反映局方對學校教學的認可及肯定，「我相信學校並非做得不好，只是一向作風比較低調」。他指校方已加強宣傳，例如將於周六（23日）舉辦家長講座及針對幼稚園生的體驗課程，亦會為下學年小一新生豁免全部或部分課本、校服及校車服務費用，以吸引生源。