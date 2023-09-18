1968年創校 華富邨寶血小學後年起停收生

指華富重建加劇收生不足

華富邨寶血小學法團校董會、辦學團體寶血女修會發公告，稱收生受衝擊，在資源銳減下，辦學團體認為學校難以再為學生提供優質全人教育，現時是適當時候計劃逐年停辦。公告稱，現正就讀的學生，包括本學年入學小一新生不受停辦影響，並會不時檢視事態發展，與各方持份者保持溝通，承諾以學生利益為最重要考量因素，適時作最恰當安排。

無礙今年新生 教局：可直接申轉校

華富邨寶血小學有55年歷史，原設上、下午校，2000年兩校分拆為兩間全日制小學，下午校留在原址，上午校遷入新校，易名為海怡寶血小學。按《小學概覽2023》，華富邨寶血小學在本學年獲教育局所批核的班級數目共有11班，其中小一及小二各開一班，小三至小五分別2班，小六有3班。

南區的官津小學目前有11間，當中香島道官立小學2021年已宣告逐步停辦及停止收生，2024/25學年正式結束。

教育局昨回覆，知悉華富邨寶血小學的決定，如在讀學生有意轉讀其他資助小學，可直接向心儀學校提出學位申請；如有需要，家長和學生可向教育局區域教育服務處查詢區內學校學位空缺的情况及尋求協助；局方會繼續與有關學校保持溝通，提供適切協助和支援。

教育局又稱，因應學齡人口呈結構性下跌，會從長遠規劃公營中小學學位供應，以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。局方重申，一直積極與不同辦學團體及學校溝通，鼓勵他們及早商討及規劃學校的發展。