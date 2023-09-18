玫瑰崗中學25/26後停辦 校長反駁辦團招生難之說

辦團指學生全線跌 財力長遠難維持

玫瑰崗中學辦團昨回覆，該校學生人數由高峰2000跌至近幾年約400，即使跌勢暫緩，必須從更廣泛考慮，又稱過去兩年數間津中停辦，「我們的入讀人數都沒有大幅上升」；辦團又稱，整體小學學生人數下跌，亦影響日後中學的入讀人數；即使玫瑰崗中學暫時非在殺校名單，及早應對提出3年過渡，減低受影響學生，「是無可奈何及理性的做法」。

聲明一度刊校網 昨午下架

校長稱學生一直在增加

校長蘇佩婷的「澄清聲明」至昨午已下架。蘇校長先反駁辦團「招生困難」之說，稱學生人數一直在增加，本學年像去年一樣有3班中一；中四至中六各有4班；又稱學校近年添置不少新設施，如課室電子白板、健身室等，安裝費雖達200萬元，但獲政府資助下設施已使用，而有關設施更新進一步表明無遇到辦團所謂「關閉中學部的原因之一是財務困難」。

玫瑰崗辦學團體、道爾頓基金會上周五對外公布新發展。蘇校長批評辦團通知持份者時間過於緊迫且不合理，上周六的家長大會，辦團發信函不足24小時前通知，認為對未能參加大會的家長來說絕不公平。

家教會批倉卒 促准讀到畢業

玫瑰崗中學家教會主席亦向教育局及辦團發信，稱對停辦決定感到震驚，無法消化事件，憤怒、不滿、沮喪和被背叛之感湧上心頭，又反問如決定以學校及學生利益為依歸，持份者為何事前不獲告知及足夠時間關注事件。家教會要求讓中學生、教學人員原校讀書畢業及留任教學。

玫瑰崗中學辦團稱，道爾頓和玫瑰崗的辦團經深入討論符合對學校發展和學生最佳利益的做法，才達成決定；計劃用2023/24整年時間與持份者商討後續安排，並會全力繼續溝通。教育局昨稱敦促辦團及校方充分保障學生福祉、與持份者良好溝通。