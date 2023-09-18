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教育
2023年9月18日星期一
智學公民 第065期
玫瑰崗中學25/26後停辦 校長反駁辦團招生難之說
1968年創校 華富邨寶血小學後年起停收生
被「派0班」小一 正積極招生 聖嘉祿：逾10家長表明將報讀
公民點對點：哪吒駐港 擬建新能源車生態圈
公民點對點：創科樞紐如何創？
解讀關鍵詞：區議會改革
識讀媒體：人工智能
數據短答題
焦點新聞
趣學STEAM：「減壓寶」助放鬆
趣學STEAM：3功能 即時紓壓
新聞解碼：長洲有戲院？
科學家的故事：如何開始一項 科學研究
識讀媒體：人工智能
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【明報專訊】■熱話
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玫瑰崗中學25/26後停辦 校長反駁辦團招生難之說
1968年創校 華富邨寶血小學後年起停收生
被「派0班」小一 正積極招生 聖嘉祿：逾10家長表明將報讀
公民點對點：哪吒駐港 擬建新能源車生態圈
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