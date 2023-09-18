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教育
智學公民 第065期

公民點對點：創科樞紐如何創？

【明報專訊】《香港創新科技發展藍圖》列明八大重點策略，包括完善創科生態圈、實現香港「新型工業化」、普及創科文化等，期望創新科技為香港帶來新產業和帶動傳統產業升級轉型，促使經濟多元發展。

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