逾2.7萬高才通子女獲批來港 准讀官津 教局研學額需求

教育局准各類人才計劃逗留者的受養人入讀官津學校。局方7月更新通告，將去年推出的高才通納入名單，另亦包括「一般就業政策」、「非本地畢業生留港／回港就業安排（IANG）」受養人。局方稱，如接獲合資格兒童就學的查詢，會為他們提供適切的學位安排支援服務或資訊，又稱會留意高才通帶來的學額需求。

直資議會：盼數人頭計及此類插班生

對於高才通子女來港讀書可否紓緩本港收生不足的問題，直接資助計劃學校議會主席陳狄安稱，局方今到學校「數人頭」（點算學生人數），便影響學校開班及續營辦與否，而經不同人才計劃包括高才通來港者的子女，他們申請人讀的時機，未必會切合學校收生周期，亦未必9月1日便入學，可能年中、年底入學，希望局方可考慮將此類插班生一併計入學生人數，減輕學校因收生不足面臨縮班殺校的壓力。陳狄安表示，經人才計劃來港工作與本港納稅人一樣需交稅，子女合資格入讀本港直資及公營學校，而學校取錄學生，一如以往按既定收生準則，不受申請人所持的證件影響。

英基學校協會正開放招生，早前亦更新了優先面試權的合資格類別，納入高才通持有人的子女。