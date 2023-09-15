教師結合中文課音樂治療 敬師日獲表揚 譜曲填詞教智障生自理

中度智障學生（智齡3至6歲）學習進度較慢。為了讓學生投入課堂，擁有音樂治療師資格的呂紹俊，任教於香港四邑商工總會陳南昌紀念學校，常將歌曲融入教學之中，以學生日常難題，如刷牙、貼膠布、揮手、剪指甲等題材譜曲填詞，每首歌至少花20至30小時完成。他稱，特教生的學習進度必然較慢，難像主流學生般一點就通，「遺糞、遺尿，吃飯掉得滿地都是、流口水，都很常見」。不過他稱，看到偏食的學生願意吃飯、不時失禁的學生懂上廁所等，這些小事亦會讓他感到欣慰。

特教生專注力弱 播歌吸引望到實

除了生活小知識以外，呂紹俊亦將中文科的課文化成歌詞，並製成卡通動畫，讓學生跟讀跟唱。他稱，特教生的專注力弱，「即使小一、小二的課文只有四句句子，照着讀（學生）亦吸收不到」，而歌曲卻能增加他們的學習興趣。呂紹俊形容，學生若不感興趣，便會不看你及周圍走，但每次播放歌曲，「他們的眼光便會即刻看着熒幕或教師，（效果）很明顯」。

特教生會在特殊學校「一條龍」從小一讀至中六畢業，師生相處12年光陰。呂紹俊表示，教師在校內常以「阿仔、阿女」稱呼學生，關係非常親密。他謂，不少孩子剛入學時，「家長都會投訴小朋友好吵、經常摔破東西，又被鄰居投訴等」，到學生慢慢成長、畢業之後，發現孩子已能自行上學放學、自理生活，甚至公開就業，也會十分感動。

學生日後或忘記自己 「有心理準備」

教師不斷付出，哪怕學生之後未必記得起。呂紹俊表示，主流學校的教師或會常收到畢業生製作的紀念冊或感謝卡，是特殊學校教師鮮少擁有的經歷，「我們的學生不懂寫字」。他說，作為教師的最大心願是孩子日後能生活自理，長遠能發揮潛能、融入社會，指學生普遍記憶力弱，「有心理準備，他們可能畢業幾年便會不記得（自己）」。

執教鞭24年 最感觸每年畢業禮

同於昨日獲表揚的博愛醫院任永賢夫人幼稚園教師蔡浩欣，憶述24年教學生涯時，稱每年畢業禮均很大感觸，「又培育到一班小朋友出來」，又謂部分學生已長大成人、大學畢業，有時看到他們會回校探望教師，亦令人感動。