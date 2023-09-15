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教育
2023年9月15日星期五
語文同樂 第654期
教師結合中文課音樂治療 敬師日獲表揚 譜曲填詞教智障生自理
逾2.7萬高才通子女獲批來港 准讀官津 教局研學額需求
城大東莞建校 首期工程竣工
書與人生：我思故我在——岑朗天
書與人生：成為第18個思想家
一文讀通思考大法！
新書試閱：《正在思想——當代哲思十八家》：後現代明燈詹明信
有價講：堅毅——杜甫「登峰」的秘訣
博看世界：露天博物館
作家作法：多重視角，玩一場「劇本殺」
時事中文：夜市與市集
奇趣中華：吃魚禁忌
語文小錦囊：自釣自吃一樂也
講故事：打嗝怎麼辦？
書與人生：我思故我在——岑朗天
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【明報專訊】近年社會出現許多令人困惑之事，我們需要思考更多，才能面對問題。
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逾2.7萬高才通子女獲批來港 准讀官津 教局研學額需求
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