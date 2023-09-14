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教育
2023年9月14日星期四
常識天下 第287期
特殊校課程指引 促育正面價值觀
中大微型雕塑展 緬高錕覽上世紀校巴
時事懶人包：重用餐具
放眼中國：中國的世界文化遺產
大開眼界：政協
知識寶庫：「煙草終局」 推控煙諮詢
影視看文化：從「銀髮電影」看老人問題
放眼經濟：消費稅
世界之趣：日本「哭泣相撲」
日本哭泣相撲
新聞有常識：人類胚胎模型掀爭議
你是誰：年度小孩 Orion Jean
新聞有常識：人類胚胎模型掀爭議
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【明報專訊】人的誕生一般需要男性的精子與女性的卵子結合，但早前有科學家製成毋須精子和卵子的人類胚胎模型。
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