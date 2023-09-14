中大微型雕塑展 緬高錕覽上世紀校巴

「微型藝術展」於明天至10月17日在沙田新城市廣場舉行，其中3件展品以中大校園地標為主題，分別是百萬大道、科學館及正門。高錕遺孀高黃美芸昨在開幕典禮將高錕的微型雕塑擺放在「正門」刻有「香港中文大學」的校門石闕前，盼市民一同緬懷「光纖之父」高錕。

正門模型內亦放置1990年代校巴模型，由藝術家陳鴻輝耗時兩個月製成。陳鴻輝表示，90年代校巴車款已停駛多年，無實物參考，只能蒐集不同角度校巴照片，透過記憶及想像將校巴立體化。他說自己並非中大人，不過兒時學校旅行的校巴、長大後工作時乘搭的廠巴皆使用這款巴士，冀作品能喚起市民在90年代乘搭巴士的經歷。

文化體育及旅遊局長楊潤雄、中大校長段崇智、校董殷巧兒亦有到場欣賞微型雕塑作品。楊潤雄致辭稱，中大過往培育不少藝術家，為推動香港成為中外文化藝術交流中心發揮重大作用，又深信中大將繼續與政府攜手發展，為國家及香港培育更多優秀人才、積極貢獻。

中大校董會改組爭議近月沸沸揚揚，段崇智離場時屢被追問會否認為改組方案針對他本人、校方有否接觸議員商討改組等，他均沒回應。