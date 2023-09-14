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教育

特殊校課程指引 促育正面價值觀

【明報專訊】教育局前年更新《價值觀教育課程架構》（試行版），羅列守法、國民身分認同、勤勞等10個學生首要培育的價值觀和態度。局方昨推出《特殊學校課程指引》（試行版），這份新指引提到特殊學校與普通學校一樣，應貫通各學習領域課程或學科，課堂內外培養學生正面的價值觀和態度。

教育局昨公布《特殊學校課程指引》（試行版）供各資助特殊學校採用，稱為使課程發展與時並進，成立專責委員會更新指引，新指引今年6月獲課程發展議會接納。

新指引提到，特殊學校與普通學校一樣，應在課堂內外培養學生正面的價值觀和態度；加上為面對社會和未來生活機遇不斷轉變，特殊學校應致力培育學生應對未來的關鍵能力、價值觀和態度，包括發展具校本特色的價值觀教育課程，以及培育10個首要培育的價值觀和態度，「助他們獨立思考、作理性和負責任的決定和行為，並積極面對成長和生活的轉變和挑戰」。

「國民身分認同」為例 應助理解憲法國安

以「國民身分認同」為例，局方新指引稱，隨國家不斷發展，特殊學校應因應學生能力，協助他們加深對國家、《憲法》、《基本法》、國安教育及「一國兩制」的理解，以及對中華文化的認同，「從而建立並鞏固他們的國民身分認同，有助他們未來的發展，並為個人、社會和國家的福祉努力作出貢獻」。

特殊學校議會稱內容清晰助改進

香港特殊學校議會主席梁永鴻以智障兒童特殊學校為例，做價值觀教育時，着重讓智障生體驗，教師其後才會講述知識層面的內容。他強調各校校情、學生能力不同，校方施教方式不一，舉例學校會與姊妹學校交流、按「國民教育─活動規劃年曆」辦活動、定期舉行升旗禮等，藉此推廣「國民身分認同」價值觀，「見學生都會做到，甚至有學生（活動中）開口唱國歌，即使那些（咬）字不太準，但也跟到旋律和音樂」。

梁永鴻又稱，有關指引修訂已討論多年，歡迎局方現提供新指引，稱內容清晰及具體，讓校方在跟進學生能力和需要、促進教學效度等方面改善，並加強協助離校生為日後做好準備。

局方昨向特殊學校發通告，稱新指引重點包括在「同一課程架構」原則下，為特殊學校提供指導原則和建議，涵蓋校本課程目標擬訂、課程及評估調適、學與教安排、團隊及專業協作等方面。局方下月6日上午將舉行簡介會，邀請每間特殊學校派3名代表出席。

相關字詞﹕特殊學校課程指引 特殊學校

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