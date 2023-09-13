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教育

德ARD低音大提琴賽 港人首奪亞 無悔棄DSE負笈 賴康堯樂界揚名

【明報專訊】港人近日揚威國際音樂大賽。香港土生土長的賴康堯在第72屆ARD德國慕尼黑國際音樂大賽（下稱ARD大賽）奪得低音大提琴賽事第二名及觀眾獎。身在德國的賴康堯接受本報訪問說，7年前他首次參加ARD大賽，惟比賽初期已止步，對今屆奪第二名感驚喜。他回顧約10年前棄讀中學文憑試（DSE）課程，無悔中四時赴瑞士讀音樂，讓他大開眼界，感激恩師讓他學會「不應有一刻覺得自己已做得足夠」。

信自己感覺 中四中途赴瑞士修音樂

今年26歲的賴康堯上周五（8日）在ARD大賽低音大提琴決賽奪得第二名，並獲頒由觀眾票選的觀眾獎（Audience Prize）。他在大會指定3首曲中，選擇與樂團演奏波特西尼《B小調第二低音提琴協奏曲》，「因為難度高，但較易與樂團（合奏時）有突出表現」，賽前可與樂團綵排兩次。他亦欣賞今次奪冠的美國琴手Gabriel Polinsky表現穩定，在音樂表達上非常有自信。

感激師長教曉永不自滿

賴康堯曾讀直資傳統名校英華書院，未完成中四課程就赴瑞士讀音樂，他猶記得當年不少人建議他考完DSE才出國，「我覺得沒這必要，我自己是憑感覺做事的人，我覺得喜歡這件事就會去做」。到埗後，他跟隨過不少老師習琴，感激師長教曉他永不自滿，「這很困難，但是最重要，因為人不是天天都想勤力」。他現時除比賽期間會多休息，平日會恆常習琴3至5小時。

但在外國發展音樂競爭不小，賴康堯曾在瑞士、德國、荷蘭等地經歷超過50次樂團面試，最終在德國找到適合自己風格且待遇不俗的「落腳點」，2021年加入北德廣播愛樂樂團（NDR Radiophilharmonie）擔任低音大提琴手，屬終身制職位，他笑言可做到退休。

歐多國面試逾50次 德樂團垂青

自小學鋼琴、小提琴的賴康堯，被問到為何長大後醉心低音大提琴，他稱這非熱門樂器，但亦因此在現代音樂方面有更大發展空間，「它一直是伴奏角色，未發展完畢，但經常有作曲家使用冷門樂器，讓它繼續發展不同方向」。

根據官網，ARD大賽自1952年起舉行，1979年首辦低音大提琴比賽項目，首屆冠軍是日本低音大提琴家通教文哉（Michinori Bunya），歷屆得獎者多數來自歐洲，賴康堯是首名獲獎香港人。此外，在2015年ARD大賽，同樣來自香港的雙胞胎姊妹周樂娉和周樂婷在鋼琴二重奏奪第三名。

相關字詞﹕德國 低音大提琴 賴康堯

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