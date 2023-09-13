報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年9月13日星期三
語文同樂 第653期
德ARD低音大提琴賽 港人首奪亞 無悔棄DSE負笈 賴康堯樂界揚名
校長換座駕無招標 港大：所選車款獨家代理
2026 DSE恢復烏爾都語試
大人ing：外貌重要嗎？
大人ing：重要的，不止是容貌
詞中物：一人一個激嬲詩人的問題——鴻鴻〈為何寫詩〉
視聽之娛：只迎合別人，就做不回真正的自己——《藍色巨星》
時事中文：舌戰MMA
文字發酵：正字餐牌
參考答案
Talk of the town : Ice-free Arctic
Talk of the town : Arctic could be ice-free in summer by 2030s
Talk of the town Answers
Spot the flaws
Spot the flaws Answers
Game
Game Answers
文字發酵：正字餐牌
prev
next
【明報專訊】香港人生活節奏急促，到餐廳吃飯都分秒必爭，茶餐廳伙計為快速記下客人所點食物，自創一套特別的速寫方式，夾雜不少諧音或同音字，變成「港式錯別字」。
上 / 下一篇新聞
德ARD低音大提琴賽 港人首奪亞 無悔棄DSE負笈 賴康堯樂界揚名
校長換座駕無招標 港大：所選車款獨家代理
2026 DSE恢復烏爾都語試
大人ing：外貌重要嗎？
大人ing：重要的，不止是容貌
詞中物：一人一個激嬲詩人的問題——鴻鴻〈為何寫詩〉
視聽之娛：只迎合別人，就做不回真正的自己——《藍色巨星》
時事中文：舌戰MMA
文字發酵：正字餐牌
參考答案
Talk of the town : Ice-free Arctic
Talk of the town : Arctic could be ice-free in summer by 2030s
Talk of the town Answers
Spot the flaws
Spot the flaws Answers
Game
Game Answers
德ARD低音大提琴賽 港人首奪亞 無悔棄DSE負笈 賴康堯樂界揚名
校長換座駕無招標 港大：所選車款獨家代理
2026 DSE恢復烏爾都語試
大人ing：外貌重要嗎？
大人ing：重要的，不止是容貌
詞中物：一人一個激嬲詩人的問題——鴻鴻〈為何寫詩〉
視聽之娛：只迎合別人，就做不回真正的自己——《藍色巨星》
時事中文：舌戰MMA
參考答案
Talk of the town : Ice-free Arctic
Talk of the town : Arctic could be ice-free in summer by 2030s
Talk of the town Answers
Spot the flaws
Spot the flaws Answers
Game
Game Answers
prev
next
相關新聞
參考答案