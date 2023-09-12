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教育
2023年9月12日星期二
星笈中文 第101期
缺席公民科內地考察 須補赴 教局：倘整個高中階段未能補 不處分
浸大推「社會融合指數」 邊緣群體支援政策 2元乘車最受歡迎
城大蒙古義工團 教英文下農田
有種讀書法：2022DSE遲來的狀元 劍橋留學遇衝擊
世界很大 所知太少
林護狀元5**文章——校服的自述
書到用時：情人怨遙夜——讀胡燕青《蝦子香》
有種讀書法：2022DSE遲來的狀元 劍橋留學遇衝擊
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【明報專訊】聖公會林護紀念中學畢業生區沛恩在2022年文憑試考獲6科5**，及後夢想成真，考進英國劍橋大學修讀自然科學（生物）。
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