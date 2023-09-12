浸大推「社會融合指數」 邊緣群體支援政策 2元乘車最受歡迎

電訪就5類邊緣群體政策評分

「香港社會融合指數」由浸大政治及國際關係學系副教授李肇祐領導的團隊制定，成員包括教大學者伍鳳嫦及肖漢宇。項目獲創新與統籌辦事處的公共政策研究資助計劃資助。調查發現，與長者及殘疾人士相關的政策錄得最高支持度，其次是針對少數族裔的政策。內地新移民及性小眾的政策所獲支持相對較弱。

新移民性小眾政策公眾支持較弱

調查亦發現賦予邊緣群體實際權利，或提升他們在社區上地位的政策受歡迎程度較低，例如允許難民在港工作及同性婚姻合法化的分數只有4分或以下，顯示公眾對這些政策的支持度較低，甚至持反對態度。

李肇祐稱，香港社會融合指數讓決策者更加了解到社會上邊緣化群體面臨的挑戰，協助他們制定以實證為本的干預政策，以解決這些問題。他又稱，儘管近期爭取性小眾的法律和社會權利有所進展，但支持性小眾的政策在社會上的支持度仍然最低，認為須推出更多公眾教育活動，提升公眾對邊緣群體權利及社會參與的接受程度。