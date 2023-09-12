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教育

缺席公民科內地考察 須補赴 教局：倘整個高中階段未能補 不處分

【明報專訊】高中公民與社會發展科規定學生必須赴內地考察，所有中學上學年已安排首屆學生出發。教育局稱，學校須為缺席生安排參與其他內地考察或交流活動，但若整個高中階段皆無法補回考察經歷，亦不會施加處分。

公民科首批內地考察團相繼在4月初至8月底內出發，涉逾5000名教師及4.3萬名學生。教育局總課程發展主任（全方位學習及內地交流）許承恩表示，確有小量學生臨時缺席，大多因病請假，「就像學校一般旅行，總有些人病倒」。他稱教育局正蒐集缺席學生資料，初步並無異常。

特殊原因未能隨團 校本做專題研習

教育局要求學校呈報缺席個案以跟進，並向法團校董會等匯報。許承恩稱，學校須安排缺席生在另一時段參與其他內地考察或交流活動，如姊妹校交流活動或於下學年隨行公民科團。他稱，若學生具特殊原因而未能在高中階段隨團北上，學校可按校本情况，為相關學生提供如虛擬實境技術、影片或當局的內地考察教學資源等，以補回相關學習經歷並做專題研習，「（對缺席生）不會特別有何處分」。

中華基金中學助理校長許玉芬表示，上學年並無學生缺席公民科考察團，不過長遠希望改於中四級內地考察，已申請中四及中五級於新學年2至3天考察同時啟程，方便學校安排缺席生翌年補上。

4天或以上行程 兩名教局人員隨團

新學年將新增4至5天長途行程。教育局公布，將為參與4天或以上行程的學校提供額外人手，安排兩名教育局人員隨團，可計入師生比例；若中學選擇參與上海「綜合實踐活動基地」行程，師生比亦可由1:10降至1:15。

不過部分學校仍傾向揀選2至3天短途考察，當中順德聯誼總會譚伯羽中學屬意續辦兩天團。教師曾家俊形容已是平衡各科課程及補課下的極限，「不是說公民科一聲令下帶走全級學生，然後要（其他科目）讓路。若屆時放榜成績不好時，我們是否可背負這個責任呢？當然不行」，而去年辦一天團的嘉諾撒培德書院則改為申請4至5天團，副校長陳立宜稱，會安排行程橫跨周末及學校假期，冀將受影響課時減至一天半，「相信各科教師亦容易接受」。

一天團選項8剩3

而被批車程冗長及走馬看花的一天團，則由上學年8個選項減至3個。許承恩稱，已改善一天團交通安排，當中兩個一天團只訪深圳，餘下的廣州團則只到一個地點作體驗式學習。他強調，一天團適合部分學校，讓學校亦可按校情揀選，例如特殊校。

相關字詞﹕內地考察 選擇 公民與社會發展科 教育局

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