中介機構指國安法無礙留港意欲 提教師勿談政治

往年持續轉介英語母語者到中小學助教的非牟利機構暢言教育基金會（Chatteris Educational Foundation）表示，外籍教師在《港區國安法》實施前後來港及留港意欲差別不大，相關招聘工作亦未受影響，惟機構會額外提醒教學助理勿於課堂上觸及政治或敏感議題。

指大專計劃影響 2019/20異常多

暢言教育基金會於1990年創立，致力在海外招攬以英語為母語的大學畢業生，赴港一個學年助中小學舉辦課內外的英語學習活動。單計本學年，基金會向10間小學及21間中學，推薦共53名母語為英語的助教，當中約66%來自英國。基金會行政總裁衛民斌接受本報訪問稱，每年皆有約三分之二的助教決定留港工作，部分會轉任NET教師，約100人仍然留任。他提及，機構在國安法實施前後接獲的申請宗數並無大變化，亦無申請人提出相關疑慮，相信外籍助教的赴港及留港意欲無受影響。至於助教曾在2019/20學年多達108人，衛民斌解釋，其中55人是與大專學界合作，惟機構檢視成效後發現助教在中小學界可發揮的效用更大，故叫停大專計劃，指人數驟降與時局無關。

衛民斌透露，國安法實施後，機構增設額外職前培訓，提醒助教在課堂上「應該」和「不應該」觸及的話題。他稱，助教身為訪客，須遵循本地要求，謂他們「負責提升學童的英語能力及溝通信心，而非談論政治或敏感議題，亦無此需要」，相信助教能繼續保持政治中立。

辦證需時 學校臨急求助難招聘

此外，對於中小學界反映難招聘NET教師，衛民斌稱，近年臨急向機構請求轉介教學助理的學校數目有輕微上升，部分甚至到6至7月才提出需要新學年的教師。他稱，由在海外招聘助教、辦妥簽證、完成培訓至入校授課，一般需時數月，無奈每次皆未能協助學校找到教師。

衛民斌亦提及，經歷3年疫情，不少學校皆反映學生運用英語溝通的信心大減，尤其社會和經濟地位低的孩童，冀英語母語者入校授課能創造更好的英語環境，增加學童使用英語的機會。