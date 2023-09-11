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教育

中小學外籍教師流失率 近年新高 有校長指不堪封關回流需時 倡一筆過資助招聘

【明報專訊】「以英語為母語的英語教師」計劃（下簡稱NET）推展逾20年，每間資助公營中小學聘請一名以英語為母語的外籍教師。教育局回覆本報數據顯示，NET計劃下的中學及小學外籍教師流失率，2021/22學年（前學年）分別為16%及18%，均創近年新高（見圖）。有校長稱，不少外籍教師不堪長時間封關，在疫情期間紛紛離港，料回流需時；亦有校長促教育局檢視計劃，改為一筆過撥款供學校自行聘請母語為英語的教學助理。

明報記者 葉希雯

根據教育局最新數據，公營中學NET教師流失率由2018/19學年的8%，逐年攀升至2021/22學年的16%，4年間翻了一倍；小學情况亦相若，NET教師流失率在2021/22年升至18%，為對上至少3個學年的新高。教育局表示，NET教師的留任率和離職率大致穩定，離任原因眾多，包括退休、家庭原因、到其他國家任職或生活等，而是否來港任教亦基於不同個人考慮。

教局：NET流失大致穩定 原因各異

編制內的外籍教師人數連年減少，學校亦可用局方現金津貼聘請合約外籍教師，教育局則無備存有關數字。

中學NET從2018/19學年的397人，連跌4年至2022/23（上學年）373人（臨時數字）。部分中學上學年沒有NET教師駐校，包括基督教香港信義會信義中學。校長梁冠芬表示，服務學校多年的NET教師憂慮政府再長時間封關，在2021/22學年底辭職回鄉，此後再難招聘到心儀人選，「面見了很多人都不適合，亦沒很多應徵者」。他稱，校方最後決定以合約聘請一名回流香港的大學畢業生，並與另一所中學合聘一名已退休的NET教師，助籌辦校內英語活動，並為學生提供英語會話訓練，而原先的NET教師亦答應在新學年重返校園。

校長指應徵少 難覓心儀人選

招聘碰壁的學校不在少數。身兼香港中文中學聯會主席的梁冠芬稱，NET教師離港後或不會回流，教育局提供的人選只會愈來愈少，他透露，不少校長反映臨近開學也未能請到NET教師。他稱，雖然今年離職情况稍有好轉，惟仍需時吸引更多外籍人士來港任教，籲教育局為NET教師建立更多晉升階梯，留住人才。

籲教局建晉升階梯留人

津貼小學議會署理主席蘇炳輝則稱，NET原意之一是資助學校聘請有教學經驗的外籍教師傳授或交流教學法，但現時不少學校只視NET教師為學生接觸及使用英語的渠道之一，形容相關職能「教學助理都可做到」。他補充，不少學校均已轉聘母語為英語的教學助理，一般小學聘有一兩名，少數更聘請多達六七人，增加學生接觸外籍人的機會。他亦建議教育局檢視NET計劃時抱持「開放態度」，包括改為向學校提供一筆過資助，讓學界自行展開更適合校情的招聘工作。

局方稱已為NET教師提供不同支援，讓他們能在富關懷及支援的環境工作，加強對學校及香港的歸屬感。

相關字詞﹕新冠疫情 教育局

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