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教育
2023年9月11日星期一
智學公民 第064期
中小學外籍教師流失率 近年新高 有校長指不堪封關回流需時 倡一筆過資助招聘
中介機構指國安法無礙留港意欲 提教師勿談政治
公民考察：前海主打港深合作
圖表開箱：公共藝術
快問快答：圈養動物
你識唔識：全球氣象陷反常
2023/24學年時事基本法問答比賽
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：探索火星
趣學STEAM：與NASA工程師連線
新聞解碼：赤麂受驚會吠
偵探M.A.D.：自我介紹口窒窒
快問快答：圈養動物
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【明報專訊】動物園和主題公園圈養動物的行為惹起爭議。你知道什麼是圈養動物嗎？
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中小學外籍教師流失率 近年新高 有校長指不堪封關回流需時 倡一筆過資助招聘
中介機構指國安法無礙留港意欲 提教師勿談政治
公民考察：前海主打港深合作
圖表開箱：公共藝術
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