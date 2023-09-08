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教育

來年DSE擬手機簽到 校長：會確保考生自習休假前下載App

【明報專訊】考評局日前發出「供應和交付2800部手提電話」招標通告。局方回覆本報稱，為配合推行「第二代公開考試支援系統」，正採購智能手機，計劃明年中學文憑試（DSE）供約500個一般試場的監考員用。屆時考生需用自己智能手機應用程式在試場簽到，監考員亦可用手機核實及確認考生身分等。

考評局回覆本報稱，今年DSE中文及數學科考試，已在48個試場試行第二代公開考試支援系統（PESS2）。被問當時有否出現監考員裝置「壞機」等技術問題、考生簽到後忘記關手機等情况，考評局稱運作大致順暢，計劃2024年DSE的一般試場使用PESS2取代舊系統。

倘考生沒手機 考局：開考後做相關程序

推行PESS2後，在DSE試場，考生需使用其智能手機的指定應用程式，掃描個人電腦條碼來自行簽到（見圖表）；監考員則可用考評局提供的智能手機，按顯示的考生資料及相片核實考生身分。完卷後監考員亦可用智能手機點算答卷。被問倘考生沒手提電話怎處理，局方稱監考員可於開考後為考生做有關程序。

中華傳道會劉永生中學校長梅志業表示，該校去年並非PESS2試行試場，校方將在今屆中六DSE生自習休假（study leave）展開前，確保每個學生都在手機下載相關程式，「避免要臨場最後一分鐘才下載，到時會太緊張」。他認為該系統是利民措施，可加快核對學生資料。他估計考評局在培訓活動可解答如考生電話沒電、監考員核對身分時是否仍要查看考生身分證等細節問題。

採購2800手機 供監考核實考生身分

考評局日前向學校發通告，稱為配合推行PESS2，學校呈交考生相片有新安排，校方可在報名系統分批上載相片，須今年12月5日或之前完成。

監考員準備方面，局方稱，採購的2800部手提電話將用作配合PESS2，會供應予約500個一般試場的監考員。局方會視乎試場內考生人數，每個試場將獲提供數部智能手機。局方沒要求供應商提供指定型號的手機，但主要需符合相關性能及鏡頭規格以配合PESS2。至於這些手機會否有其他用途，局方稱，為善用資源，會按運作需要將設備用作其他合適的考務工作。

考評局稱，明年1至3月將舉行簡介會及相關培訓，讓考務人員熟悉PESS2操作；亦會透過學校、DSE《考生手冊》等不同渠道向考生介紹相關安排。

相關字詞﹕監考員 考生 考評局 第二代公開考試支援系統

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