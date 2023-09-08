報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
教育
2023年9月8日星期五
中華小學堂 第001期
來年DSE擬手機簽到 校長：會確保考生自習休假前下載App
城大調查：逾六成人感狀態回到疫前
稱靈魂難被AI取代 恒大校長：培育學生人文素質
大觀園：翁靜晶：知險行，不行？
大觀園：翁靜晶知險的抉擇
文化迷因：炒麵麵包與我
有價講：跟孔子學做人——學而時習之
寫作立意庫：以樹來做文章轉折
潮看文史：魚肴
時事中文：海錯海錯……海哪裏錯？
答案
奇趣中華：男兒膝下有黃金——跪，不跪？
語文小錦囊：逃學大師神遊樂 忘卻罰跪苦
大笑堂：把屁捉拿
答案
【明報專訊】山珍海錯
上 / 下一篇新聞
來年DSE擬手機簽到 校長：會確保考生自習休假前下載App
城大調查：逾六成人感狀態回到疫前
稱靈魂難被AI取代 恒大校長：培育學生人文素質
大觀園：翁靜晶：知險行，不行？
大觀園：翁靜晶知險的抉擇
文化迷因：炒麵麵包與我
有價講：跟孔子學做人——學而時習之
寫作立意庫：以樹來做文章轉折
潮看文史：魚肴
時事中文：海錯海錯……海哪裏錯？
答案
奇趣中華：男兒膝下有黃金——跪，不跪？
語文小錦囊：逃學大師神遊樂 忘卻罰跪苦
大笑堂：把屁捉拿
來年DSE擬手機簽到 校長：會確保考生自習休假前下載App
城大調查：逾六成人感狀態回到疫前
稱靈魂難被AI取代 恒大校長：培育學生人文素質
大觀園：翁靜晶：知險行，不行？
大觀園：翁靜晶知險的抉擇
文化迷因：炒麵麵包與我
有價講：跟孔子學做人——學而時習之
寫作立意庫：以樹來做文章轉折
潮看文史：魚肴
時事中文：海錯海錯……海哪裏錯？
奇趣中華：男兒膝下有黃金——跪，不跪？
語文小錦囊：逃學大師神遊樂 忘卻罰跪苦
大笑堂：把屁捉拿
prev
next
相關新聞
時事中文：海錯海錯……海哪裏錯？