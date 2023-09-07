1000萬基金鼓勵師生用AI 科大首輪批出13項目

科大計算機科學及工程學系教授康立德的項目獲資助，他有個別學生為一個熱門遊戲製作主題曲時用了生成式AI，康立德認為學生適當用生成式AI可讓他們將想法化作實際效果，不斷試驗至符合其要求。

學生用AI為遊戲配樂

學者：降創作門檻

康立德任教「創意聲效設計課程（Creative Sound Design）」及「電腦音樂」，學生為電腦遊戲和電影製作配樂、音樂短片和預告片。康立德稱，傳統的音樂創作課堂中，學生需按部就班學習，累積一定音樂基礎知識及技巧始創作，而生成式AI可降低創作門檻，缺乏相關知識的同學更快、更直接地以高層次的方式參與音樂創作，令音樂創作更普及化。

另一獲選項目來自科大綜合系統與設計學系客座教授黃岳永，他早前執教的其中一個科目需訓練學生探訪深水埗的獨居老人家，會邀請社工與學生情景訓練，模擬與長者服務對象對答，稱隨ChatGPT出現，可由AI與學生做「角色扮演」，估計可節省約兩周的訓練時間，騰出更多時間實地探訪。

今年秋季學期，黃岳永將通過一系列課堂工作坊，在兩個創業相關的設計思維科目首次使用生成式AI，包括「建立個人未來和工業願景」和「創業要素學習」。

科大6月起提供HKUST ChatGPT供大學成員使用，上月中引入最新版本，至今逾3000名師生登記使用。