上學年20校開兩班中一 月中數人頭 定下年班數

連續兩學年僅開兩班中一

日後只准開兩班

教育局本月中將點算學校實際在學人數（數人頭），若中學上學年和今學年的核准中一班數只得兩班，日後限開兩班；若只開1班中一將陷「殺校」危機，要提交發展方案包括合併、特別視學等爭取續辦。

《中學概覽2022/23》顯示，20間中學上學年只開兩班中一（見表），8間開班「3變2」，即中二級開3班，但中一縮至兩班。位於南區開兩班中一的明愛胡振中中學，早前已宣布下學年起與明愛華德中書院合併。

校長稱尊重政策 惟太倉卒

李校長任職港島區一間設兩班中一的中學，他稱隨上學年通關，有內地生來港返學並報讀該校，校方積極部署目標中一開班逐步「2變3」。李校長稱尊重局方更新政策，但太倉卒，如至下學年（2024/25）實施料仍有機會爭取開3班。他估計數人頭後，學校將「封頂」只准開兩班中一，「其實不是學校問題，一開學就知我們連續兩年兩班，面對政策我們沒有選擇，因為不能在（開學後）兩周內有法寶變回3班」。

李校長更改部署，目標由擴班改為不縮班。他稱，校方會透過增強教學策略，提升中六畢業生升大學率，又稱上學年起按學生興趣開辦韓文、飲品冲調興趣班，提供多元活動。

教界一直憂慮縮班殺校潮，李校長稱校方曾初步討論最壞打算，如日後縮至只開1班，將考慮與同一辦學團體中學合併；另一方向是轉私校，或考慮提供中學文憑試（DSE）以外課程。他強調，一切待收生人數如再下跌才進一步決定，現時續以維持開兩班為方向。

觀察為期兩學年 局方未正面回應準則

本報查詢教育局，兩個學年的中學開班上限觀察期按何原則訂定，局方未正面回覆，重申如中學連續兩學年收生不足3班，而仍獲核准3班，長遠對校方造成壓力，「虛位」不少，亦增加學生流動「音樂椅」，局方期望學校可更務實和實事求是，專注長遠發展。