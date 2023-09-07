明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

上學年20校開兩班中一 月中數人頭 定下年班數

【明報專訊】教育局在開學前一周更新中一開班上限機制，連續兩年開兩班中一的中學只准維持兩班，不再有望開3班。查《中學概覽》，全港20間中學上學年只開兩班中一，南區涉5間屬重災區。有受影響的中學校長表示，原本朝擴班方向發展，惟新機制新學年實施，班數即時封頂，憂日後難反映學校努力。校方已初步探討若將來縮至1班，考慮與其他中學合併和轉私校等。

連續兩學年僅開兩班中一

日後只准開兩班

教育局本月中將點算學校實際在學人數（數人頭），若中學上學年和今學年的核准中一班數只得兩班，日後限開兩班；若只開1班中一將陷「殺校」危機，要提交發展方案包括合併、特別視學等爭取續辦。

《中學概覽2022/23》顯示，20間中學上學年只開兩班中一（見表），8間開班「3變2」，即中二級開3班，但中一縮至兩班。位於南區開兩班中一的明愛胡振中中學，早前已宣布下學年起與明愛華德中書院合併。

校長稱尊重政策 惟太倉卒

李校長任職港島區一間設兩班中一的中學，他稱隨上學年通關，有內地生來港返學並報讀該校，校方積極部署目標中一開班逐步「2變3」。李校長稱尊重局方更新政策，但太倉卒，如至下學年（2024/25）實施料仍有機會爭取開3班。他估計數人頭後，學校將「封頂」只准開兩班中一，「其實不是學校問題，一開學就知我們連續兩年兩班，面對政策我們沒有選擇，因為不能在（開學後）兩周內有法寶變回3班」。

李校長更改部署，目標由擴班改為不縮班。他稱，校方會透過增強教學策略，提升中六畢業生升大學率，又稱上學年起按學生興趣開辦韓文、飲品冲調興趣班，提供多元活動。

教界一直憂慮縮班殺校潮，李校長稱校方曾初步討論最壞打算，如日後縮至只開1班，將考慮與同一辦學團體中學合併；另一方向是轉私校，或考慮提供中學文憑試（DSE）以外課程。他強調，一切待收生人數如再下跌才進一步決定，現時續以維持開兩班為方向。

觀察為期兩學年 局方未正面回應準則

本報查詢教育局，兩個學年的中學開班上限觀察期按何原則訂定，局方未正面回覆，重申如中學連續兩學年收生不足3班，而仍獲核准3班，長遠對校方造成壓力，「虛位」不少，亦增加學生流動「音樂椅」，局方期望學校可更務實和實事求是，專注長遠發展。

相關字詞﹕班級結構 中一 中學

上 / 下一篇新聞