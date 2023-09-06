都大聯招新生升兩成 檢測認證熱門

非本地生比例增至15%

都大稱，經JUPAS入讀科技學院課程的學生數目是去年1.5倍，熱門課程包括「綜合檢測和認證榮譽應用理學士」；非本地學生人數比例亦增至15%，校方會加強支援，包括頒發入學獎學金、透過「學友計劃」助他們融入香港生活，並提供廣東話課程。

都大上周舉行迎新典禮，林群聲致辭勉勵學生均衡發展，在學術及專業訓練外，也可鍛煉人際合作溝通技巧及培養領導能力，希望學生把握學習機會。

東華學院稱收生理想

另一自資院校東華學院周一（4日）舉行開學禮。校方昨表示，新學年有1118名新生入讀護理學院、醫療及健康科學學院、管理學院及人文學院所開辦的17個學位、副學位及文憑課程。校方又稱今年收生理想，共接獲約8700份直接入學申請，以及近1.8萬份經JUPAS報讀的申請。

東華學院校董會主席韋浩文表示，去年該校逾九成畢業生投身醫護界，協助紓緩醫護人手不足。他又稱教學團隊中，學者憑嶄新研究，在各自學術領域作貢獻，鼓勵學生爭取機會參與他們的研究，「必定受益匪淺」。

東華學院校長陳慧慈寄語新生透過批判思考增進智慧，作明智判斷，樂於為社會承擔。