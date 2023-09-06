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教育

聖保羅附小招生 千人出席 多名家長稱「最終海外升學」 有考慮移民

【明報專訊】直資及私立小學陸續展開2024/25學年小一招生程序，「一條龍」名校聖保羅男女中學附屬小學昨傍晚舉行小一入學申請簡介會，將招收150名小一新生。簡介會共吸引約1300人參加，開始前已有家長在校外大排長龍。多名家長稱，期望子女入讀合適小學，但將來會安排子女海外升學，另有家長正考慮舉家移民。

做足準備 學琴畫多種外語

在入學申請簡介會開始約句鐘前，已有約百名家長在校外排隊等候入場，人龍一度延伸至黃竹坑醫院對出，有排頭10位的家長稱下午兩時半已到校。家長李太稱，孩子除了中、英、數補習班外，亦正學鋼琴、游泳、畫畫及多種外語，「所有準備都做足了，要琴棋書畫樣樣都叻」。她強調「最終一定會去外國（升學），不會讓他留在香港」，解釋自己亦非在港升學，不會期望孩子留港讀書。

有指最遲小學畢業前負笈

家長王先生則會「漁翁撒網」為孩子報讀多間直資、私立小學，但其後「絕對會」安排子女到海外升學，最遲小學畢業前出發，「只是看我們兩公婆是否陪他一齊去」。家長溫先生表示小朋友剛升讀K2，提早一年到場了解入學資訊，「遊戲規則是這樣，大家都緊張」。他將安排孩子在港完成小學課程，「始終年紀還小，要見步行步」，到中學時再安排子女負笈海外。

內地家長盼子留港升學

簡介會受眾亦不乏內地家長，其中家長倪女士帶同兒子到場，稱兒子在香港出生，疫情期間改到內地讀書，不過未來將留在香港升學，冀盡最大努力找一所好學校給孩子。

直資名校聖保羅男女中學附屬小學入學申請期，由本周一起至周五（9月4至8日）截止，目前小一全年學費70,700元。入學面試分成兩輪，10月中首輪甄選，所有申請學童將分組實體面試，並選出約300人晉級；次輪甄選暫定11至12月，屆時校長及副校長等管理層將面見家長及子女，交流育兒理念及對家校合作的想法，而最終取錄與否只取決於次輪評核表現。

校長張慧純表示，面試時將看重幼童在溝通、專注、待人接物表現，冀招收「主動學習、樂於溝通、具童真」的學生，又勸喻家長勿安排過多面試班，「訓練得多就不會好童真，希望父母用多點時間陪小朋友」。她補充，面試將以廣東話進行，申請人亦可用母語對答，但強調該校為中文小學，學生入學時理應懂說聽廣東話及閱讀中文。

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