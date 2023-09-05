赴幼園招生向家長宣傳 聖嘉祿信明年可重辦小一

收13插班生 校長：顯家長信心

聖嘉祿學校因早前在兩輪收生欠一人才達開班門檻，被教育局「派0班」小一，今學年沒有小一生，但局方准該校參與下年度小一入學統籌辦法，包括本月21至29日期間，接受家長在「自行分配學位」為子女報讀該校。

李永佳說，他近月加強宣傳學校，其一方向是鞏固「幼小聯繫」，他親自率領教師團隊、學生及家長到訪不同幼稚園，希望藉活動讓幼稚園家長更認識聖嘉祿學校，並在本月17日將辦開放日。此外，李校長指早前有家長誤以為該校不再招生，故校方現在校門外擺放易拉架，印有局方准許該校招收下年小一生的字句。

改造騰空課室 供小組活動STEAM教學

李永佳又稱，已取錄13名插班生入讀各級，反映家長對辦學有信心。校方趁暑假翻新設施，同時「改造」已騰空的兩間小一課室，其中一間讓各級學生做小組活動，另一間將會設計為STEAM教學用途。李續說，校方將資助居住較遠學生的校車費，並為有需要的學生提供校服等。

日前出版的《小學概覽2023》顯示，全港77間小學縮班，當中43間只開一班小一，李永佳稱，受移民潮、出生率低等因素影響，學界收生競爭不小，「競爭一定有，我們不會停下來，對自己有信心，會一直努力。目標是明年收生人數夠，2024/25學年重開（資助）小一」。

同被「派0班」小一的中華基督教會長洲堂錦江小學，今學年小一級轉私立營辦，校長葉昌銳昨說，該級已取錄13人，校方亦正爭取下學年恢復全面獲資助。

有學校轉私辦 料增收生彈性

另一被「派0班」小一的孔教學院大成小學，小一級亦轉為私立，校長袁潘淑嫻昨受訪稱，校方取錄18名小一新生。她提到學校所在的黃大仙區人口老化問題嚴重，盼從區外尋找學生源，估計轉為私辦小一有助增加辦學彈性。

教育局長蔡若蓮昨重申，學齡人口下降屬結構情况，又稱今學年學生人數減少，故當局調整班級數目，做法屬預期之內。被問會否跟隨中學發展方案，提高小學合併誘因，蔡稱局方已為小一收生不足16人的小學提供不同方案，相信目前有足夠選擇。