段崇智開學致辭 普通話籲悉國情 英粵語談AI時代 勉育人類獨有創意思維

大學須每周及在特別日子舉行升旗禮。中大昨發稿稱，昨晨在大學旗台舉行升旗儀式，校董會主席查逸超、校長段崇智、立法會議員兼校董劉國勳等均有出席。與去年首次辦開學升旗儀式不同，今次交由學生組成的國旗護衛隊負責，隊員皆已接受由香港青少年軍總會提供、為期4周的升旗訓練，確保儀式符合最高規格。

升旗隊受訓4周 中大：儀式符最高規格

段崇智開學禮致辭的普通話部分，提及世界格局，稱現時各國與地區之間比過往更唇齒相依，每件事情、每個決定皆帶來廣泛和深遠影響，而人類正面臨氣候變化、能源危機、疾病及不公平等迫切問題，須全球共同關注和解決。他寄語新生，要勇於承擔社會責任，持續思考自身行動和決定會否影響他人及周邊世界。

冀提高國安意識 籲握灣區機遇

段崇智亦以英語及廣東話談及新科技影響，稱自動化及人工智能的興起致世界進入前所未見的「顛覆時代」，任何人皆可塑造未來的生活，但亦勸勉新生勿輕視新科技對勞工市場的衝擊，專注發展人類獨有的特質，包括創意思維、明辨思考、團體合作及情緒管理等能力，「即使最強大的人工智能或機器都難以學習」。

教大生偕小學幼園生組升旗隊

教大昨亦就舉辦開學日升旗禮發稿，稱首次由大學生與小學、幼園生合作組成升旗隊，新上任校長李子建形容開學升旗別具意義，冀培養學生的國民身分認同。除大學生外，升旗隊員亦包括教大附屬小學及幼兒園的學生，彰顯薪火相傳的精神。於新學年履新的李子建稱，升旗儀式有助培養學生國民身分認同及對民族文化的認同，「希望大家爭取不同機會，通過奏唱國歌、升國旗加強對國家的歸屬感」。