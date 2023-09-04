求學同途比較難免 校長：分兩班減競爭

「我也想拿第一 但總比不過」

鴻軒及鴻轅的成長環境別無二致，自幼入讀同一所幼稚園、小學及中學，連報讀的興趣班也一樣。兩人在學習上彼此幫助的同時，亦免不了比較。提及攀比心態，鴻軒初時稱鮮少出現，鴻轅則反駁稱只因鴻軒總考得比較好，笑言「一個年級不可能有兩個第一名，我也想試試拿第一，這樣才有動力，但最後總是比不過」。校長連鎮邦稱，雙胞胎自幼一同成長，學習表現以至人際交流等範疇均充滿比較，因此學校慣常會將他們分派兩個班別，各自發展，「可以兩個都第一，不用爭」。

中學安排心理評估 助迎大學生活

鴻軒、鴻轅和他們的哥哥鴻志均從李兆基書院「跳級」升讀大學。連鎮邦稱，學校除了評估學習能力和成績能否達到大學門檻外，亦會安排臨牀心理學家做評估，確保他們準備好迎接大學生活。他又稱，書院自2019年開設「HLC尖子卓越計劃」，每年有至少一名學生申請「跳級」，可中一跳至中三、中二跳至中四，或者由中三生跳升中五修讀國際課程，「學生知道有很多選擇，可揀選適合自己的路」。

被問及跳級安排，教育局回覆表示，學校如經嚴謹評估後考慮安排學生跳級，要與家長就課程安排充分溝通，協助學生適應新的學習環境，負責教師亦要密切留意學生的適應情况，並按需要提供學習及輔導支援。