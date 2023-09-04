13歲兄弟讀大學 「是努力不是神童」 疫下自學奪佳績 稱大哥初中升港大激勵「帶路」

放學自習數理 國際高考3科A*

鴻軒、鴻轅上學年仍在直資的香港青年協會李兆基書院就讀中一，新學年將搖身一變，分別入讀港大的理學士及工學學士（數據科學及工程）。3年新冠疫情期間，兩人在日常課堂外，會把握放學時間自學數理科知識至晚上9時甚或10時，有時則會外出跑步。去年他倆為驗證成果報考IAL，結果在數學、進階數學及物理科皆獲最高等的A*，越過大學門檻，如願隨哥哥鴻志升讀港大。兩人皆稱，哥哥鴻志過往從中一跳級至中三，再考入大學的經歷，激勵他們嘗試報大學，「是哥哥帶的路，讓我們行得更輕鬆」。

兩人對獲大學取錄亦頗淡然，劉父憶述全家接獲通知一刻，他和妻子十分激動和欣慰，但兒子「也只是笑笑而已」。

談大學想像：冀如大哥交友廣

哥哥鴻志去年考入港大後全心投入學海，上學年累積平均積點（cGPA）達3.93，更獲工程師學會頒發「最年輕工程師」獎狀。回顧過去一年，鴻志的另一得着是結交不少朋友。他稱，課上與同學合作完成小組作業，閒時外出吃飯，談論未來升學、就業方向，笑言「大部分同學都看不出我的歲數，溝通上亦沒有代溝」。這段經歷亦為兩名弟弟注入強心針，讓他們更無畏走入大人世界。提及對大學有何想像，鴻軒及鴻轅謂，早前在港大新生註冊日也未被發現只得13歲，冀如哥哥般認識更多朋友。

為教育由京遷港 未來盼負笈美國

3人自幼成績名列前茅，成長路上總伴隨教師的稱讚和同學的艷羨目光，外間亦常冠以「天才」、「神童」等稱呼。面對這些標籤，他們一再強調自己亦是普通人，「只是比同學花更多時間學習」，鴻轅稱班上不少同學只因沉迷打機才成績不好，「只要節制也能考到高分」。他們亦分享學習心得，謂只要向着目標不斷努力，就能得到想要的結果。

父母在他們的求學路上亦給予無限支持。劉父稱，鴻志出生後，為提供更好的教育環境，決定舉家從北京移民香港，後來妻子更曾「跟風」為兒子報讀各式各樣的興趣班，「別人都這樣，我們不這樣的話，容易顯得輸」。如今三兄弟考入港大，為方便兒子往返校園，全家亦從天水圍搬至港大附近。

鴻志、鴻軒和鴻轅將在三四年後大學畢業，初步計劃負笈美國攻讀博士學位，「尋求更高的發展平台」。他們解釋，美國在科技方面始終較領先，希望多加學習，往後若香港有足夠發展平台，亦會選擇回港服務香港及國家。