狀元談「狀元新低」：每年人數隨機 無甚意義

藍仲宏昨早在商台《在晴朗的一天出發》被問到，是否覺得因移民潮下學生離港導致狀元人數減少，藍稱「狀元」人數乃隨機數字，就像數學概率分佈，「有些學生突然失手，看這些（狀元）數字，我就覺得看來沒有什麼意義」。

稱「狀元+榜眼」與去年相若

出席同一節目的聖保羅男女中學另一「超級狀元」古冰心說，根據考評局數據，今年「狀元」和「榜眼」總人數與去年相若，估計不少本身可成為「狀元」的考生，或其中一科失手而變成「榜眼」；又稱不少同學「有潛力做狀元」，但也有人在科學或通識教育科失手。

有意留港讀醫的古冰心，未決定選擇港大或中大。她昨說，目前仍在請教師兄師姊意見，了解兩大醫學院不同之處和特點，入讀後有何體驗感受等，「但現在聽落仍有點搖擺不定，兩邊都有自己特點，我覺得都好值得去」。她稱就她所知，中大校園生活着重與同輩相處，可讓她認識不同人，港大則較多自己社交圈子的朋友，而兩大有不同教學醫院，各有擅長的專科，她未抉擇朝哪專科方向發展。