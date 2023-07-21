明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

狀元談「狀元新低」：每年人數隨機 無甚意義

【明報專訊】今屆中學文憑試（DSE）誕生兩男兩女狀元，人數歷屆新低。聖保羅男女中學「超級狀元」藍仲宏在7科及數學延伸部分考獲5**，他昨稱每年「狀元」人數都是隨機數字，會有考生失手，單看這數字「沒有什麼意義」。

藍仲宏昨早在商台《在晴朗的一天出發》被問到，是否覺得因移民潮下學生離港導致狀元人數減少，藍稱「狀元」人數乃隨機數字，就像數學概率分佈，「有些學生突然失手，看這些（狀元）數字，我就覺得看來沒有什麼意義」。

稱「狀元+榜眼」與去年相若

出席同一節目的聖保羅男女中學另一「超級狀元」古冰心說，根據考評局數據，今年「狀元」和「榜眼」總人數與去年相若，估計不少本身可成為「狀元」的考生，或其中一科失手而變成「榜眼」；又稱不少同學「有潛力做狀元」，但也有人在科學或通識教育科失手。

有意留港讀醫的古冰心，未決定選擇港大或中大。她昨說，目前仍在請教師兄師姊意見，了解兩大醫學院不同之處和特點，入讀後有何體驗感受等，「但現在聽落仍有點搖擺不定，兩邊都有自己特點，我覺得都好值得去」。她稱就她所知，中大校園生活着重與同輩相處，可讓她認識不同人，港大則較多自己社交圈子的朋友，而兩大有不同教學醫院，各有擅長的專科，她未抉擇朝哪專科方向發展。

上 / 下一篇新聞