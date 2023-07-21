張翔：教界應開放待AI 港大一度禁ChatGPT 昨稱禁用遠遠落後

倡放鬆中小學課程 增自由發展

教育界對課堂是否禁用AI聊天機械人ChatGPT的反應不一，港大一度明文禁用，之後改為訂立使用準則。張翔表示，是否限制ChatGPT等AI工具，理應交由教職員自行決定，他不會勸喻教育界禁用，否則會遠遠落後。他認為，教師可先嘗試新事物，若有用便沿用，沒有用才放棄亦無妨。張翔提及，要培養學生創新思維，最好在中學階段甚至更早，明白各地均設基本課程要求，但強烈建議政府稍微放鬆，提供更多空間讓學生參與課外活動，吸收課本以外知識。

須警惕AI危機 勿偷懶勤思考

AI興起亦為各行各業帶來挑戰。張翔稱，白領、專業人士或首當其衝，笑言自己亦曾擔憂失去校長工作。他補充，AI能在短時間蒐集或分析大量資料，當學生他日認為網上學習效率勝於課堂學習時，教育界便須反思教育的意義，例如教職員角色不再單是傳遞知識，而是引領學生跳出固有框架，持續創新。

張翔亦提醒，年輕學生須警惕AI伴隨的危機；若過分依賴人工智能，年輕人或喪失某方面技能，勸喻學生切勿偷懶，要不斷提出問題，時常深入思考。

張翔寄語年輕學生於中學時參與更多課外活動，訓練情緒管理、領導才能等，切勿變成「書蟲」。他又稱，年輕人不應害怕犯錯，反而應從錯誤學習、進步，相信他們待20年、30年後回顧人生，會發現取得成功的朋友，往往均是敢於創新、打破常規的人。