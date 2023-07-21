明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

張翔：教界應開放待AI 港大一度禁ChatGPT 昨稱禁用遠遠落後

【明報專訊】香港青年協會趁書展舉辦「閱讀大學問」節目，邀請4名大專院校校長與青少年交流閱讀心得及高等院校發展。香港大學校長張翔昨以「創新科技及應用倫理」為題主講，認為教育界理應對人工智能（AI）持開放態度，讓學生多嘗試新事物，又說年輕人多犯錯，反而能從中學習並進步。他又建議政府適度放鬆中小學課程設計，騰出更多空間讓學生自由發展。

倡放鬆中小學課程 增自由發展

教育界對課堂是否禁用AI聊天機械人ChatGPT的反應不一，港大一度明文禁用，之後改為訂立使用準則。張翔表示，是否限制ChatGPT等AI工具，理應交由教職員自行決定，他不會勸喻教育界禁用，否則會遠遠落後。他認為，教師可先嘗試新事物，若有用便沿用，沒有用才放棄亦無妨。張翔提及，要培養學生創新思維，最好在中學階段甚至更早，明白各地均設基本課程要求，但強烈建議政府稍微放鬆，提供更多空間讓學生參與課外活動，吸收課本以外知識。

須警惕AI危機 勿偷懶勤思考

AI興起亦為各行各業帶來挑戰。張翔稱，白領、專業人士或首當其衝，笑言自己亦曾擔憂失去校長工作。他補充，AI能在短時間蒐集或分析大量資料，當學生他日認為網上學習效率勝於課堂學習時，教育界便須反思教育的意義，例如教職員角色不再單是傳遞知識，而是引領學生跳出固有框架，持續創新。

張翔亦提醒，年輕學生須警惕AI伴隨的危機；若過分依賴人工智能，年輕人或喪失某方面技能，勸喻學生切勿偷懶，要不斷提出問題，時常深入思考。

張翔寄語年輕學生於中學時參與更多課外活動，訓練情緒管理、領導才能等，切勿變成「書蟲」。他又稱，年輕人不應害怕犯錯，反而應從錯誤學習、進步，相信他們待20年、30年後回顧人生，會發現取得成功的朋友，往往均是敢於創新、打破常規的人。

上 / 下一篇新聞