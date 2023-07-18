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教育

珠海學院增獎學金吸本地生 DSE 12分免學費

【明報專訊】香港珠海學院昨宣布，為吸引本地學生報讀，將向中學文憑試（DSE）5科達12分、即各科分別取「33222」的本地學生提供專項獎學金，校方稱連同政府資助，相當於學年學費全免。根據校網所示，本地生入讀4年制學士課程，一年級學費是70,320元。

首設100內地生學額

校方續稱，若DSE 5科達15分或以上，入讀該校所獲專項獎學金加上政府資助，相當於學年學費全免及獲得生活補助，「分數愈高所獲金額愈高」。此外，該校今年首次納入「全國普通高校統一招生計劃」，設100個內地生學額。據校網，新學年入讀該校的非本地生學費為每年9.5萬港元。

珠海學院校長陳致稱，近年由於地域環境和政策因素，該校發展遇重大挑戰，校方將持續拓闊和深化與國內、國際高水準大學合作，拓展學生的國際交流和實習機會。他續說，該校會重新構建管理架構，新聘了19名於新聞傳播、人文與社會科學、工商管理、土木工程與建築等領域有較深造詣和傑出研究成果的博士專家任教，未來將以全球化視野的教學新方略引導學生。

另外，明愛專上學院健康科學院及明愛白英奇專業學校健康科學系稱，共接獲1.6萬個申請報讀健康科學相關課程，較去年同期上升；又稱個別專業資格課程如物理治療及登記護士等，有66人爭一個學額。

明愛健康科學1.6萬申請 較去年高

明愛白英奇專業學校說，下學年新開辦一年制的健康科學文憑，接受完成中六及在DSE中文及英文最少考獲1級的學生申請，學額共120個；考慮到有學生DSE成績未如理想，例如5科未達33222或更低，但相信他們未來仍有機會成為專業護理人才。

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