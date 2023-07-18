需求料增 都大推化驗學士 聯招7爭1 建實驗室購新型分析儀

都大引述政府推算，本港預料2030年每年多達逾300個全職醫務化驗師空缺，校方為回應需求，今年9月開辦「醫療化驗科學榮譽學士課程」，配合課程興建的7000平方呎醫療科學實驗室已竣工，並設有5個實驗室專區，設備包括耗資200多萬元購入的分析儀、識別不同疾病的血液分析儀等。教育局2021年為課程撥款4000萬元作起動資助，都大稱校方亦會投放不少於教育局資助額的款項，推動課程發展。

需完成5範疇 涵新興「分子診斷學」

課程涵蓋「臨牀血液及輸血科學」、「臨牀化學及免疫學」、「醫學微生物學」、「病理組織學」和「分子診斷學」的化驗工作，學生需完成5個範疇才能畢業。都大科技學院副教授及應用科學系主任徐景亮說，學校特別增設「分子診斷學」具前瞻，因其屬病理學中的新興學科，如標靶治療等基因發展，希望讓學生接觸具潛力技術。

血液分析儀 速識別不同疾病

都大科技學院高級講師馮來武稱，臨牀化學及免疫學實驗室添置了臨牀化學分析儀和免疫分析儀，屬全港首間院校引入相關儀器，主要用作識別患者尿液或血漿樣本中的物質濃度，如血糖、膽固醇和肌酐等，每天可處理過百至1000個樣本。他稱整套化驗儀器耗資200多萬元，與本港私家醫院使用的型號相同，希望學生接觸最新儀器，方便他們投身醫院工作時更快「上手」。

實驗室還配備全自動五分類血液分析儀，可用於高速計算和識別血細胞，以識別血液相關疾病，學生可從儀器中得悉血液中紅血球和白血球的數量、大小和種類分佈等資訊。都大科技學院助理教授張煜鑫表示，實驗室同時設有生物安全櫃，供實驗人員在內處理樣本，櫃內排出的廢氣會去除有害細菌和病毒，以免人體或環境受病原體侵害。