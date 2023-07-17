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教育

醫管局護士學校 招在職非理科生報讀

【明報專訊】醫管局在3間醫管局護士學校提供4年制護理學專業文憑課程，包括明愛醫院、伊利沙伯醫院及屯門醫院，每年共收生300人，平均每年5至6人爭一個學額，今輪招生本周五（21日）結束，達收生要求的應屆中學文憑試（DSE）考生可報讀。屯門醫院普通科護士學校校長朱慧玲表示，學校歡迎從未修讀理科課程的人報讀，除了成績須符合基本要求外，面試表現及溝通能力同樣重要，又稱課程提供貼近醫院的儀器及系統，讓同學有更多實踐經驗。

重面試溝通能力 配合實戰設備

除了本屆DSE考生外，學校亦歡迎會考課程者報讀。學生來自各行各業，其中將在護士學校升讀二年級的袁海鑌曾任懲教署人員，他說以往工作時曾目睹一名年長在囚者暈倒，雖然該人入院治療後已康復，但袁仍時常擔心其健康，亦害怕家人將來發生同樣情况時，自己無法即時應對。他在中學及大學曾修讀生物科，在事件發生後希望能夠學習護理學相關知識，將來在日常生活亦能夠幫助他人。

另一名新學年升讀二年級的護士生黃子晴，在中七畢業後投身職場，其間思考過轉換工作跑道，後來因受到新冠疫情下醫護人員緊守崗位所感動，決定從商界轉行到護理界，而成為護士幫助他人的責任心亦成為讓她堅持下去的動力。她表示小時候有當護士的想法，但因自己非理科生而放棄，入讀護校後，她亦曾擔心學習進度比同學落後，但認為只要願意花時間努力便能跟上。

責任心成動力 學生望護理知識助人

學生完成護理學專業文憑課程後，便合資格在香港護士管理局註冊為普通科註冊護士，亦能選擇銜接護理學相關學士繼續進修。

相關字詞﹕護理學 醫管局

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