醫管局護士學校 招在職非理科生報讀

重面試溝通能力 配合實戰設備

除了本屆DSE考生外，學校亦歡迎會考課程者報讀。學生來自各行各業，其中將在護士學校升讀二年級的袁海鑌曾任懲教署人員，他說以往工作時曾目睹一名年長在囚者暈倒，雖然該人入院治療後已康復，但袁仍時常擔心其健康，亦害怕家人將來發生同樣情况時，自己無法即時應對。他在中學及大學曾修讀生物科，在事件發生後希望能夠學習護理學相關知識，將來在日常生活亦能夠幫助他人。

另一名新學年升讀二年級的護士生黃子晴，在中七畢業後投身職場，其間思考過轉換工作跑道，後來因受到新冠疫情下醫護人員緊守崗位所感動，決定從商界轉行到護理界，而成為護士幫助他人的責任心亦成為讓她堅持下去的動力。她表示小時候有當護士的想法，但因自己非理科生而放棄，入讀護校後，她亦曾擔心學習進度比同學落後，但認為只要願意花時間努力便能跟上。

責任心成動力 學生望護理知識助人

學生完成護理學專業文憑課程後，便合資格在香港護士管理局註冊為普通科註冊護士，亦能選擇銜接護理學相關學士繼續進修。