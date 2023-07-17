科大去年畢業生起薪升一成

各行缺人 僱主反映高薪也難搶人

科大公布2022年本科畢業生就業調查結果，2495名畢業生中有2319人回覆，佔總數92.9%。當中，73.4%受訪者已獲全職、兼職工作或屬自僱，平均月薪為26,859元，按年升10.4%；中位數為21,667元，按年升8.3%。鄔潤儀表示，近年各行業均相當渴求人才，不少僱主反映以高薪招聘亦很難請人，故整體大學畢業生的月薪應該均有提升。

理大早前在網上發布2022年畢業生就業數據，顯示2872名學士畢業生（佔總數66.7%）的平均月薪為22,827元，比前年的21,557元升5.9%。當中，應用社會科學系的畢業生平均月薪升幅最高，按年升14.6%至19,912元；其次為電子計算學系，按年升14.3%至20,083元。應用數學系、建築工程及管理學系畢業生的平均月薪錄得跌幅，分別減少4%及0.7%。

科大續向「奪星者」派獎學金

受惠新生增五成

此外，科大新學年將繼續向所有在文憑試「奪星」的新生派發獎學金，考生只需在其中一科取得「一粒星」，便可獲5000元。各學院亦另設不同獎學金予新生，當中工學院將加碼，包括向文憑試奪8星的新生由發放一年全額獎學金增加至兩年，奪6至7星的新生則由半額獎學金增至全額等。

科大獎助學金辦事處經理馮敏珊表示，科大本學年累計發放6000萬元入學獎學金，受惠新生人數按年多五成；又稱科大沒就金額設上限，期望相關計劃能吸引更多文憑試成績優秀的學生報讀。