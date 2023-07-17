明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

科大去年畢業生起薪升一成

【明報專訊】8間資助大學每年調查學士畢業生就業情况。科技大學最新調查顯示，去年學士畢業生平均月薪為26,859元，按年再升逾一成，創近年新高。理工大學的調查反映，去年學士畢業生平均月薪22,827元，按年升約5.9%。科大就業中心主管林鄔潤儀表示，不少僱主渴求人才，即使高薪聘請亦難覓得合適員工。

各行缺人 僱主反映高薪也難搶人

科大公布2022年本科畢業生就業調查結果，2495名畢業生中有2319人回覆，佔總數92.9%。當中，73.4%受訪者已獲全職、兼職工作或屬自僱，平均月薪為26,859元，按年升10.4%；中位數為21,667元，按年升8.3%。鄔潤儀表示，近年各行業均相當渴求人才，不少僱主反映以高薪招聘亦很難請人，故整體大學畢業生的月薪應該均有提升。

理大早前在網上發布2022年畢業生就業數據，顯示2872名學士畢業生（佔總數66.7%）的平均月薪為22,827元，比前年的21,557元升5.9%。當中，應用社會科學系的畢業生平均月薪升幅最高，按年升14.6%至19,912元；其次為電子計算學系，按年升14.3%至20,083元。應用數學系、建築工程及管理學系畢業生的平均月薪錄得跌幅，分別減少4%及0.7%。

科大續向「奪星者」派獎學金

受惠新生增五成

此外，科大新學年將繼續向所有在文憑試「奪星」的新生派發獎學金，考生只需在其中一科取得「一粒星」，便可獲5000元。各學院亦另設不同獎學金予新生，當中工學院將加碼，包括向文憑試奪8星的新生由發放一年全額獎學金增加至兩年，奪6至7星的新生則由半額獎學金增至全額等。

科大獎助學金辦事處經理馮敏珊表示，科大本學年累計發放6000萬元入學獎學金，受惠新生人數按年多五成；又稱科大沒就金額設上限，期望相關計劃能吸引更多文憑試成績優秀的學生報讀。

上 / 下一篇新聞