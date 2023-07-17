3中大生因社會事件服刑 「讓同學有second chance」

王家徹透露3名中大生目前因社會事件服刑，校方代表包括學生事務處會定期探望，近日亦有在囚學生查詢獲釋後的學分安排，「知道他已在思考刑滿後安排，我聽到也覺得感動」。

稱校方定期探訪

懲教署今年4月與各資助大學簽合作備忘錄，助在囚大學生繼續學業，中大校長段崇智當日代表簽署。王家徹認為，若學生曾做違法的事，不能迴避，必須承擔法律責任，但他們同時或承受很大壓力，甚至與家人決裂，「以人為本的中大，我們一定讓同學有second chance（第二次機會），幫助他們重投校園生活。當然最基本前設是要守法，大學這條底線，在經歷這幾年後會抓得好緊好緊」。

談到過往有學生因反修例事件被定罪，出獄後被大學開除學籍，王家徹稱，保安局長鄧炳強和警務處長蕭澤頤也有參與支援在囚學生的工作，他相信是政府為香港訂立的大方向之一，大眾作為社會一分子，應跟隨社會領袖的帶領，「一齊做好」，「大家在某單位或某機構（工作時），你可能會去揣摩或演繹，我很希望至少在中大，我們用積極和正面的角度去演繹事情，教育是很任重道遠的」，盼作為大學，也為社會帶來正向思維。

讀法律人數增 料受社會動盪影響

社會環境轉變亦影響學生揀科。王家徹提到大學聯招（JUPAS），今年將中大法律放入首3志願（Band A）的學生人數，截至上月底較去年同期增約32%，料受早幾年社會動盪影響所致，「大家意識到本地培訓的律師有重要社會功能，香港核心價值之一是法治，（報讀）人數返來了值得拍爛手掌」。至於熱門課程之一的政治與行政學，放入Band A的人數按年亦升約28％，但去年收生分數則呈跌勢。他指該科定位有變，出路不止從政，在不同機構都有工作機會，又稱有學生或因收分下跌而報讀，博更易入讀。

放榜將至，談及移民潮對收生影響時，王家徹稱，中大課程在JUPAS的Band A獲約3萬人次報讀，按年略升，覺得反映移民潮相對穩定下來，有意留港升學者增。他建議學生考慮去留時，自問「希望成為怎樣的人」，尋找配合個人興趣的院校及課程。