明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

3中大生因社會事件服刑 「讓同學有second chance」

【明報專訊】4年前反修例事件逾萬人被捕，包括約4000學生。中大入學及學生資助處長王家徹說，目前有3名中大學生涉社會事件正在服刑。他稱現時社會風氣是讓在囚者包括學生有更生機會，冀大眾支持他們「重生」再出發。

王家徹透露3名中大生目前因社會事件服刑，校方代表包括學生事務處會定期探望，近日亦有在囚學生查詢獲釋後的學分安排，「知道他已在思考刑滿後安排，我聽到也覺得感動」。

稱校方定期探訪

懲教署今年4月與各資助大學簽合作備忘錄，助在囚大學生繼續學業，中大校長段崇智當日代表簽署。王家徹認為，若學生曾做違法的事，不能迴避，必須承擔法律責任，但他們同時或承受很大壓力，甚至與家人決裂，「以人為本的中大，我們一定讓同學有second chance（第二次機會），幫助他們重投校園生活。當然最基本前設是要守法，大學這條底線，在經歷這幾年後會抓得好緊好緊」。

談到過往有學生因反修例事件被定罪，出獄後被大學開除學籍，王家徹稱，保安局長鄧炳強和警務處長蕭澤頤也有參與支援在囚學生的工作，他相信是政府為香港訂立的大方向之一，大眾作為社會一分子，應跟隨社會領袖的帶領，「一齊做好」，「大家在某單位或某機構（工作時），你可能會去揣摩或演繹，我很希望至少在中大，我們用積極和正面的角度去演繹事情，教育是很任重道遠的」，盼作為大學，也為社會帶來正向思維。

讀法律人數增 料受社會動盪影響

社會環境轉變亦影響學生揀科。王家徹提到大學聯招（JUPAS），今年將中大法律放入首3志願（Band A）的學生人數，截至上月底較去年同期增約32%，料受早幾年社會動盪影響所致，「大家意識到本地培訓的律師有重要社會功能，香港核心價值之一是法治，（報讀）人數返來了值得拍爛手掌」。至於熱門課程之一的政治與行政學，放入Band A的人數按年亦升約28％，但去年收生分數則呈跌勢。他指該科定位有變，出路不止從政，在不同機構都有工作機會，又稱有學生或因收分下跌而報讀，博更易入讀。

放榜將至，談及移民潮對收生影響時，王家徹稱，中大課程在JUPAS的Band A獲約3萬人次報讀，按年略升，覺得反映移民潮相對穩定下來，有意留港升學者增。他建議學生考慮去留時，自問「希望成為怎樣的人」，尋找配合個人興趣的院校及課程。

相關字詞﹕反修例事件

上 / 下一篇新聞