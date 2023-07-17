大學非本地生上限 中大：料必放寬 經高考入學分數升 內地生競爭加劇

明報記者 鄧佾文

8間資助大學（八大）以超額收生形式，可讓非本地生自費入讀學士課程，上限是核准公帑資助學士學額總數的20%；以八大每年約1.5萬個資助本地學士新生學額計，共可取錄約3000名非本地生。王家徹稱，就中大而言，以首年本地學士新生3256人計算，20%即可收約651名非本地生。對於日前傳出教資會擬放寬「20%限額」，他認為本港學生正下跌，中學文憑試考生亦會減少，加上本港有意發展成國際教育樞紐，料大學收非本地生的限制「必然放寬」，作為院校也歡迎，但不肯定是否由「20%限額」驟升至傳言的40%。

王指出，八大明年開始做下個3年期（2025至2028年）規劃，如限額放寬，估計可因利乘便於下個3年期的首年（2025/26學年）推行。但無論何時放寬，中大都會有序取錄非本地生，不會一下用盡額度。據教資會統計，中大2021/22學年的非本地生佔15.3%。

確保本地生學額足 保教學質素

被問到放寬招收非本地生後，如何確保不分薄本地生享用的教學資源，王認同是各院校面對的挑戰，校方要考慮日後每班人數多寡、師生比是否恰當、大學宿位是否充足，「最起碼（非本地生）能符合（中大要求），也確保中大教學質素不會跌」。他強調，倘大學准收更多非本地生，不影響本地生學額，籲學生和家長放心。

據上月《香港統計月刊》，八大近年的非本地本科生及研究生當中都是內地生佔比最高，維持約七成，有聲音質疑放寬「20%限額」可否令院校學生更國際化。王認同取錄多元背景的非本地生有助豐富學習體驗，又稱中大會續開拓不同地區的宣傳工作，「好漫長，但我們不會選較易的路行，即是中大品牌在內地廣受歡迎就收多些內地同學？我們是擇優而錄，有合適當然收」。

八大多內地生 被質疑欠國際化

中大將拓不同地區宣傳

中大和城大現透過「全國普通高校統一招生計劃」在內地招收本科生，其餘6間資助大學獨立收生。王指計劃下內地各省市的招生辦事處把達到「分數線」的學生派往中大，每年取錄約300人，「我們不知整條隊有幾長」，但他留意到去年取錄的內地生分數明顯上升，料競爭激烈及受歡迎。他回顧疫情初期入讀中大的內地生人數稍減，但2021年回升，「至去年我覺得疫情加上地緣政治、中美局勢緊張，家長都想子女在身邊，港校（相對國外）受歡迎程度大了」。