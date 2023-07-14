調查：各行搶人才 四成考生憂競爭力遜人

調查於6月23日至7月7日以網上問卷訪問559名應屆文憑試考生。青協輔導專線「DSE 2777 1112」輔導員許嘉玲稱，近日各行各業「搶人才」，有考生向他們求助，擔心自己缺乏國際視野，在香港、內地及國際就業市場的競爭力不及外地升學的朋友；亦有家長表示兒子對成績及前途不緊張，縱使周圍「搶人才」，擔心也未輪到自己兒子。

新行業學科增 逾四成考生不了解

青協「DSE 2777 1112」負責人許強懋稱，近年新興行業崛起，加上「搶人才」現象，令各大專院校的課程選擇增加及更多元化，不少學生感花多眼亂，有46.7%受訪考生不了解新興行業及學科。他引述有考生稱新課程及課程名稱繁多，使他迷惘。他建議各中學舉辦實體職涯規劃訓練或體驗，令中六生選科前增加認識。

放榜將至，有42.4%考生表示放榜壓力指數達7至10分（最高10分）。許強懋稱，有關比例由2020年的51.6%，呈按年下降趨勢。青協「DSE 2777 1112」將於7月17日至21日特別延長放榜支援服務，包括加強熱線服務及網上輔導，提供即時升學資訊及情緒支援。